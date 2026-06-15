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Onde fica Cabo Verde? Seleção estreia contra a Espanha na Copa do Mundo

País africano faz sua estreia em Mundiais diante de uma das favoritas ao título.

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 11:58
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cabo Verde (Foto: Divulgação)
Cabo Verde (Foto: Divulgação)

A Espanha e Cabo Verde se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida marcará o primeiro jogo de Mundial da história de Cabo Verde, em uma estreia histórica para o futebol do país africano.

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    Onde fica Cabo Verde?

    Cabo Verde é um pequeno país localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 570 quilômetros da costa da África Ocidental, em frente ao Senegal. O arquipélago é formado por 10 ilhas principais, com população estimada em pouco mais de 500 mil habitantes, sendo um dos menores países a disputar uma Copa do Mundo.

    Até sua independência, em 1975, o território foi colônia de Portugal, o que explica a forte influência cultural, linguística e esportiva portuguesa ainda presente no país.

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    Estreia histórica em Copas do Mundo

    A seleção cabo-verdiana chega ao Mundial após uma campanha surpreendente nas Eliminatórias Africanas, superando adversários tradicionais do continente. Agora, o desafio é imediato: encarar a Espanha logo na estreia, uma das seleções mais fortes do torneio e candidata ao título. Para Cabo Verde, essa partida marca um feito histórico: o primeiro jogo em Copas do Mundo.

    Torcedores de Cabo Verde apoiam a seleção antes da viagem para os Estados Unidos (Foto: Patrick Meinhardt / AFP)

    A ligação curiosa de Cabo Verde com Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo também aparece de forma indireta na história de Cabo Verde por meio de suas origens familiares. O atacante português, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, tem ligação com o arquipélago através de sua bisavó paterna, Isabel Rosa da Piedade, natural da ilha de São Vicente.

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    Ela deixou Cabo Verde ainda jovem e se mudou para a Madeira, onde constituiu família, tornando-se parte da linhagem do craque. A relação gerou grande curiosidade no país ao longo dos anos e voltou a ser lembrada sempre que o nome de CR7 é associado às raízes cabo-verdianas.

    📅 Veja a agenda de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Espanha x Cabo Verde

    • ⚽ Fase de grupos (Grupo H);
    • 📅 15 de junho, segunda-feira, às 13h (de Brasília);
    • 🏟️ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium), EUA.

    Uruguai x Cabo Verde

    • ⚽ Fase de grupos (Grupo H);
    • 📅 21 de junho, domingo, às 19h (de Brasília);
    • 🏟️ Hard Rock Stadium (Miami Stadium), EUA.


    Cabo Verde x Arábia Saudita

    🏟️ NRG Stadium (Houston Stadium), EUA.

    ⚽ Fase de grupos (Grupo H);

    📅 27 de junho, sábado (madrugada de sexta para sábado), às 00h (de Brasília);

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