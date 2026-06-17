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Onde fica RD Congo, seleção que estreia hoje na Copa do Mundo?

A República Democrática do Congo estreia na Copa contra a seleção de Portugal

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
17/06/2026 13:46
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Floresta do Congo no Parque Nacional de Salonga, na República Democrática do Congo (Foto: Reprodução / Unesco)
Floresta do Congo no Parque Nacional de Salonga, na República Democrática do Congo (Foto: Reprodução / Unesco)

A República Democrática do Congo irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 14h, contra a seleção de Portugal. Este será o segundo Mundial da seleção congolesa, que já disputou a Copa de 1974 sob o nome de Zaire.

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  • Jogadores e comissão técnica da RD Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo após vencer a Jamaica. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

    Entenda a diferença entre Congo e RD Congo, país que estreia hoje na Copa

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  • Em 1974, RD Congo jogou a Copa do Zaire (Foto: Reprodução / Fifa)

    RD Congo já disputou a Copa do Mundo com outro nome; entenda

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    Onde fica RD Congo?

    A República Democrática do Congo é um país localizado na África Central, ao lado da República do Congo. Os países foram separados durante a Partilha da África, no final do século XIX, dividindo-os entre o lado oeste, de domínio francês, e o leste, de domínio belga.

    Imagem de satélite do lago Malebo, localizado na fronteira entre os dois países e atravessado pelo Rio Congo (Foto: Reprodução / Nasa)
    Imagem de satélite do lago Malebo, localizado na fronteira entre os dois países e atravessado pelo Rio Congo (Foto: Reprodução / Nasa)

    ➡️Entenda a diferença entre Congo e RD Congo, país que estreia hoje na Copa

    Na colônia belga, controlada por Leopoldo II entre 1885 e 1908, o território ficou conhecido como Estado Livre do Congo, período em que foi vítima de várias atrocidades do ditador. Após milhões de mortes e muita pressão da Europa, o Parlamento Belga tomou o território do próprio rei e o transformou no Congo Belga.

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    Em 1960, o país conquistou a independência e passou a se chamar República do Congo. Desde então, o país já adotou o nome de República Democrática do Congo (duas vezes) e República do Zaire (de 1971 a 1997, após o ditador Mobutu Sese Seko lançar a política de "Autenticidade", que buscava eliminar símbolos considerados coloniais).

    Antes da colonização europeia, a região fez parte do importante Reino do Congo, que se desenvolveu como uma influente entidade política e cultural na região central da África entre os séculos XIV e XIX. No final do século XV, os portugueses estabeleceram contato com o império, criando relações comerciais e diplomáticas.

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    O contato europeu, no entanto, trouxe alguns desafios, como o comércio de escravizados e a tentativa de influência na região. Durante os séculos, o reino também sofreu com conflitos internos de sucessão, além de questões externas, como pressão para a conversão religiosa e guerras contra portugueses ou invasores do leste africano.

    O declínio do Reino do Congo começou a se manifestar gradualmente no final do século XIX, à medida que a região se tornava alvo da colonização europeia. No entanto, o fim oficial do império só ocorreu em 1914, quando Portugal anexou o território restante do antigo reino, situado na Angola. Após o final do controle belga na República Democrática do Congo, a região seguiu como um Estado independente até os dias atuais.

    O país é considerado um dos mais ricos do mundo em recursos naturais, mas, desde a independência em 1960, sofre com corrupção, guerra civil e crise humanitária. Com uma população superior a cem milhões de habitantes e com mais de 250 grupos étnicos (maioria de origem banto), a República Democrática do Congo abriga a segunda maior floresta tropical do mundo e uma vasta variedade de espécies animais.

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    RD Congo já disputou a Copa

    Em 1974, ainda com o nome de Zaire, o país chegou a disputar a Copa do Mundo, na Alemanha Ocidental. A classificação representou o recorde de primeiro país da África Subsaariana a ir para um Mundial. Contudo, o Zaire perdeu os três jogos da fase de grupos, incluindo uma goleada de 9 a 0 para a Iugoslávia.

    Na edição, o país chegou a jogar contra a Seleção Brasileira, partida em que perdeu por 3 a 0. O jogo ficou marcado por um lance inusitado durante uma cobrança de falta para o Brasil, em que o zagueiro Mwepu Ilunga disparou da barreira e isolou a bola para longe antes mesmo de qualquer toque brasileiro. Anos depois, o jogador explicou que se tratava de um protesto em meio ao caos vivido pela delegação.

    O lance incompreendido: Mwepu Ilunga chuta a bola antes da cobrança de Rivelino, um gesto de desespero que escondia ameaças de morte nos bastidores. (Foto: Arquivo / CBF)
    O lance incompreendido: Mwepu Ilunga chuta a bola antes da cobrança de Rivelino, um gesto de desespero que escondia ameaças de morte nos bastidores. (Foto: Arquivo / CBF)

    ➡️RD Congo já disputou a Copa do Mundo com outro nome; entenda

    Mobutu Sese Seko usava a seleção nacional para promover o regime ditatorial. Não à toa, a camisa da equipe utilizava a cor verde e a figura de um leopardo, animal símbolo do país e favorito do ditador. Após as duas primeiras derrotas do Zaire na Copa, o ditador ameaçou a própria seleção do país, caso perdesse por quatro ou mais gols de diferença para a Seleção Brasileira.

    Copa do Mundo de 2026

    Ausente do torneio desde 1974, a seleção congolesa encerrou um jejum de mais de meio século e retorna à Copa impulsionada por uma geração talentosa e cada vez mais conectada ao futebol europeu. A classificação veio após uma vitória contra a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação, na final da repescagem mundial, e coroou um processo de crescimento que já havia dado sinais na Copa Africana de Nações, quando os Leopardos alcançaram as semifinais.

    O treinador Sébastien Desabre foi um dos principais responsáveis pela reconstrução da equipe. O francês organizou uma seleção competitiva, disciplinada e capaz de potencializar jogadores espalhados por diversos campeonatos europeus. Seu trabalho devolveu identidade e confiança aos congoleses, que se destacam pela sua força física e intensidade, mas com dificuldades na criação de jogadas.

    Seleção da RD Congo (Foto: Reprodução/X)
    Seleção da RD Congo (Foto: Reprodução/X)

    Portugal x RD Congo na Copa
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