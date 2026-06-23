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Treinador do Uzbequistão fala sobre Portugal e revela: 'Há medo'

Uzbequistão encara Portugal nesta terça-feira (23), às 14h

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
23/06/2026 10:41
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Treinador falou sobre não se preocupar apenas com CR7 (Foto: Divulgação/AFP)
Treinador falou sobre não se preocupar apenas com CR7 (Foto: Divulgação/AFP)

Às vésperas da partida entre Portugal e Uzbequistão pela segunda rodada da fase de grupos na Copa do Mundo, Fábio Cannavaro, da seleção do Uzbequistão, elogiou a força da seleção portuguesa e falou sobre o medo de enfrentar "grandes nomes".

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    • As equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília). Cannavaro, que foi campeão pela Itália em 2006, ressaltou que Uzbequistão não está enfrentando somente Cristiano Ronaldo, mas um elenco inteiro de estrelas.

    - Não estamos jogando só contra Cristiano Ronaldo, estamos jogando contra uma das melhores seleções aqui na Copa. Claro que quando você vê os nomes, sente medo. Eles têm dois dos melhores pontas, os melhores meio-campistas, um dos melhores jogadores de futebol da história. Então não é fácil - destacou em entrevista coletiva antes da partida.

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    Portugal foi bastante criticado pela imprensa mundial e pelos torcedores da seleção na estreia, quando empatou com a RD Congo por 1 a 1 e contou com atuações apagadas de destaques como o próprio Cristiano Ronaldo. No momento, a Colômbia quem está à frente na chave.

    Fabio Cannavaro - Guangzhou
    Ídolo da seleção italiana projetou encontro com Portugal (Foto: STR / AFP)

    Uzbequistão chega à Copa de forma inédita

    O Uzbequistão chega à Copa do Mundo de 2026 vivendo um momento histórico. Após décadas de tentativas frustradas, a seleção garantiu pela primeira vez uma vaga no torneio.

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    Desde a independência do país, conquistada em 1991, os uzbeques bateram na trave diversas vezes. Algumas das eliminações mais marcantes aconteceram nas Eliminatórias para as Copas de 2006 e 2014. Neste ano, a classificação chegou após um empate sem gols contra os Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi.

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