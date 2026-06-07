Pentacampeão detona Raphinha e Vini Jr na Seleção Brasileira: 'Não tem moral'

O Brasil terminou o ciclo prepatatório para a Copa do Mundo no último sábado (6), com vitória diante do Egito por 2 a 1, nos Estados Unidos. Apesar do triunfo, o desempenho de Raphinha e Vini Jr não agradou o pentacampeão Vampeta.

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Durante a programação da rádio Jovem Pan, deste domingo (7), o ex-jogador questionou o fato dos dois atacantes serem titulares incontestáveis na Seleção. Ao realizar a crítica, Vampeta chamou atenção para o fato dos dois não terem vencido nada pelo Brasil na carreira.

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— Essa geração é a que não ganhou nada. Teve uma Copa América, mas foi com outros jogadores. O craque foi o Cebolinha. Conseguiram perder para seleções de menor porte, africanas, destruíram tudo nos últimos oito anos — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Qual a moral que eles (Vini Jr e Raphinha) tem para pedir para não sair? Não, estou tirando o mérito deles nos clubes. Mas na Seleção, eles não tem moral. O que o Raphinha e o Vini Jr fizeram para encantar os nossos olhos? O Raphinha tem até mais créditos. Já jogou melhor. Mas e conquista? Não tem. Mas podem ganhar agora. Então vão lá e ganhem — concluiu.

Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)

Como foi a vitória da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

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Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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