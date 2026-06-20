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Onde está Enner Valencia, craque do Equador e ex-Internacional?

Atacante saiu do time gaúcho em setembro de 2025

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 21:37
Atualizado há 1 minutos
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Enner Valencia, camisa 13 do Equador, é cumprimentado por jogador de Curaçao
Enner Valencia, camisa 13 do Equador, é cumprimentado por jogador de Curaçao (Foto: Charlotte Wilson / Getty Images via AFP)

Revelado pelo Emelec e com passagem pelo futebol brasileiro, onde atuou pelo Internacional, de 2023 a 2025, Enner Valencia, de 36 anos, é uma das esperanças de gols do Equador na Copa do Mundo. Em 2025, o atacante trocou o Colorado pelo Pachuca, do México.

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    Pelo novo clube, Valencia soma oito gols em 22 jogos. Já pelo Inter, foram 31 gols em 100 partidas.

    Em 2023, o equatoriano foi um dos personagens da campanha do time gaúcho na Libertadores. Herói das quartas de final, quando o clube eliminou o Bolívar, Valencia viveu o outro lado da moeda na semifinal, contra o Fluminense. Tanto no jogo de ida, no Maracanã, quanto no da volta, no Beira-Rio, o atacante desperdiçou chances muito claras de gol.

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    Após uma passagem com altos e baixos, Valencia teve o contrato rescindido com o Inter em setembro de 2025. Logo depois, acertou o retorno ao Pachuca, onde jogara de 2013 a 2014.

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    Valencia busca o primeiro gol na Copa

    Capitão e camisa 13 da seleção equatoriana, Valencia busca, neste sábado, contra Curaçao, em Kansas, o primeiro gol nesta edição de Copas. Essa é o terceiro Mundial do experiente atacante. Em 2014, no Brasil, o ídolo do Equador fez três gols na fase de grupos. Há quatro anos, foram mais três gols, dois deles na abertura, nos 2 a 0 sobre o Catar.

    Na estreia na edição atual, o Equador perdeu para a Costa do Marfim, por 1 a 0.

    O último gol de Valencia foi no dia 10 de maio, nos 2 a 0 do Pachuca sobre o Toluca, nas quartas de final do Campeonato Mexicano. Desde então, ele passou em branco nas duas partidas das semifniais, contra o Pumas, além da primeira rodada do Mundial.

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    Enner Valencia no aquecimento entre Equador x Curaçao
    Enner Valencia no aquecimento entre Equador x Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
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