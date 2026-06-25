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De la Fuente mantém mistério sobre escalação da Espanha contra o Uruguai

Treinador evita confirmar mudanças para o último jogo da fase de grupos e reforça que equipe entrará em campo para buscar a liderança do grupo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 20:04
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Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

A Espanha concluiu, nesta quinta-feira (25), a preparação para enfrentar o Uruguai pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva, o técnico Luis de la Fuente manteve o mistério sobre a escalação, indicou que pode preservar alguns titulares e reforçou que a seleção espanhola entrará em campo com o objetivo de vencer e garantir a primeira colocação da chave.

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    Embora tenha deixado aberta a possibilidade de mudanças na equipe, De la Fuente afirmou que está satisfeito com o desempenho dos jogadores que começaram as duas primeiras partidas e também com o rendimento dos reservas. Segundo ele, a definição da equipe será confirmada apenas após os últimos ajustes, mas a decisão já está tomada internamente.

    — A atuação do outro dia não convida a fazer mudanças, mas estou muito satisfeito com o que fizeram os que entraram e com o que vejo nos treinamentos. Qualquer um que jogar vai atuar bem. Nesta tarde faremos um último ajuste, mas eu já sei quem vai jogar.

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    O treinador também descartou qualquer possibilidade de administrar o resultado pensando em um eventual cruzamento no mata-mata. Para ele, a Espanha deve manter a identidade apresentada desde o início do trabalho.

    — Nós pensamos em vencer. Nada mais. Para chegar à final é preciso enfrentar todos. Nunca plantearia um jogo de forma conservadora. Só sei jogar para ganhar.

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    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/ Getty Images/Via AFP)

    Elogios ao Uruguai

    Ao analisar o Uruguai, adversário da última rodada, o treinador ressaltou a intensidade da equipe sul-americana. De la Fuente fez elogios ao trabalho de Marcelo Bielsa, a quem classificou como uma de suas referências na profissão.

    — São jogadores de grande talento que combinam muito bem garra, intensidade e qualidade. Sou um grande admirador de Bielsa. Acompanhei muito a sua trajetória e tive a oportunidade de observar seus treinamentos no Athletic. É uma honra enfrentá-lo.

    Marcelo Bielsa é o treinador do Uruguai na Copa do Mundo
    Marcelo Bielsa é o treinador do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Espanha evita falar em favoritismo

    Mesmo com o bom desempenho da Espanha nas primeiras rodadas, De la Fuente preferiu adotar um discurso cauteloso. O treinador afirmou que a equipe tem confiança no próprio trabalho, mas evitou colocar a seleção como favorita ao título antes do início da fase eliminatória.

    — Existe confiança dentro das nossas possibilidades. Há seleções tão fortes quanto nós. Com respeito e humildade, o único jogo importante é o contra o Uruguai. Depois falaremos do restante.

    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

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