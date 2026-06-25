Yamal recebe pancadas de Nico em treino da Espanha e reclama Fúria volta a campo nesta sexta-feira (26) para enfrentar o Uruguai

Destaques da Espanha na Copa do Mundo e amigos de longa data, Nico Williams e Lamine Yamal sempre mantém clima leve nos treinos comandados por Luis de la Fuente na Copa do Mundo. Na atividade da última quarta-feira (24), no entanto, uma chegada "carinhosa" de Nico fez o craque do Barcelona gritar de dor. Nada sério e com uma cobrança em tom amistoso.

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Ainda no aquecimento, durante roda de "bobinho", Nico atingiu a canela de Yamal duas vezes consecutivas. Em vídeo publicado pelo "Diario As", é possível ouvir Lamine reclamar de dor no primeiro contato com a sola da chuteira do companheiro.

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Na sequência, com a evolução dos toques de primeira com Nico Williams de "bobo", o contato foi com o bico da chuteira. Yamal, então, deu um empurrão pelas costas de Nico Williams e reclamou. Os companheiros de elenco riram da situação.

'Chegada' de Nico Williams em Lamine Yamal (Foto: Reprodução/Diario AS)

Espanha pela liderança

A seleção espanhola volta a campo nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), para enfrentar o Uruguai em jogo que vale vaga na próxima fase da Copa do Mundo. A "La Roja" lidera a chave com quatro pontos, enquanto a Celeste soma apenas dois, empatada com Cabo Verde, que enfrentará a Arábia Saudita e também chega forte pela classificação.

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