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Ex-time de Bebeto na Espanha troca de nome após votação dos torcedores

O La Coruña irá começar a ser chamado de A Coruña

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 13:53
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jogadores do A Coruña comemorando gol (Foto: Reprodução/Instagram)
Jogadores do A Coruña comemorando gol (Foto: Reprodução/Instagram)

O Deportivo La Coruña, um dos clubes mais tradicionais da Espanha e com passagem marcante de brasileiros como Bebeto, Mauro Silva, Djalminha e Filipe Luís, oficializou uma mudança histórica em sua identidade. Após consulta realizada com os sócios, a equipe passou a se chamar Real Club Deportivo A Coruña, adotando a denominação oficial da cidade da Galícia.

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    A alteração foi aprovada por ampla maioria dos participantes da votação promovida pelo clube. Segundo os resultados divulgados pelo próprio Deportivo, 79,41% dos votantes apoiaram a mudança. A participação alcançou 55,9% dos associados aptos a votar.

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    A decisão encerra um processo debatido há meses internamente e que vinha sendo defendido por diferentes setores da torcida. Com a aprovação, o clube também iniciará a adaptação de elementos visuais ligados à sua identidade institucional.

    Por que o Deportivo La Coruña mudou de nome?

    A mudança tem relação direta com a adequação ao nome oficial da cidade. Até então, o clube utilizava a denominação "Real Club Deportivo de La Coruña". A partir de agora, passa a adotar "Real Club Deportivo A Coruña" em castelhano e "Real Club Deportivo da Coruña" em galego.

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    Em comunicado oficial, o clube afirmou que a decisão representa a conclusão de um processo de adaptação da denominação social ao marco legal vigente, conduzido com participação dos sócios e respaldo dos acionistas.

    Antes da consulta definitiva, o Deportivo já havia realizado pesquisas internas para medir a opinião dos torcedores. De acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, o apoio à mudança apareceu de forma expressiva desde as primeiras consultas.

    O tema também era defendido há anos por grupos de torcedores e movimentos locais. Uma das campanhas mais conhecidas foi organizada por estudantes de uma escola de A Coruña, que recolheram milhares de assinaturas em apoio à atualização do nome do clube.

    Escudo também passará por alteração

    A aprovação da nova denominação não afeta apenas o nome oficial da instituição. O escudo do Deportivo também será adaptado para refletir a mudança.

    Com isso, a referência à cidade passará a seguir a nomenclatura oficial adotada pelo município. A alteração faz parte do processo de atualização institucional aprovado pelos sócios durante a assembleia extraordinária.

    O Conselho de Administração recebeu autorização para concluir os trâmites legais e administrativos necessários para formalizar a nova identidade do clube. Nas redes sociais, o Deportivo apresentou a nova versão do escudo acompanhada da mensagem: "Uma identidade preparada para tudo o que virá".

    A Coruña tem brasileiros em sua história

    Fundado em 1906, o Deportivo A Coruña construiu uma trajetória de destaque no futebol espanhol. O clube conquistou um título de La Liga, duas Copas do Rei e três Supercopas da Espanha, além de ter alcançado a semifinal da Champions League na temporada 2003/04. Parte importante dessa história foi escrita por brasileiros, especialmente durante o período mais vitorioso da equipe.

    Entre os principais nomes está o volante Mauro Silva, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 e considerado um dos maiores ídolos da história do clube após 13 temporadas em A Coruña. Ao seu lado, Bebeto brilhou como um dos grandes atacantes da equipe nos anos 1990, período em que se tornou artilheiro do Campeonato Espanhol e ajudou a consolidar o Deportivo entre as principais forças do país.

    Outros brasileiros também deixaram suas marcas no clube galego. Djalminha foi o principal articulador da equipe campeã espanhola na temporada 1999/2000, enquanto Flávio Conceição teve papel importante antes de se transferir para o Real Madrid. Rivaldo também vestiu a camisa do Deportivo antes de alcançar protagonismo no Barcelona. Já Donato, nascido no Brasil e naturalizado espanhol, participou de algumas das principais conquistas da história do clube e se tornou uma referência para a torcida. Décadas depois, Filipe Luís também passaria pela equipe antes de seguir carreira em clubes como Atlético de Madrid e Chelsea.

    Filipe Luís conduz a bola em jogo do La Coruña
    Filipe Luís em ação pelo La Coruña (Foto: Reprodução)

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