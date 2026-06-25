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Balanço Grupo E: Alemanha perde os 100%, Equador se classifica e Curaçao dá adeus à Copa

Costa do Marfim garantiu o segundo lugar da chave, um ponto atrás dos alemães, enquantos os equatorianos cravaram vaga no mata-mata

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
25/06/2026 23:12
Atualizado há 1 minutos
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Costa do Marfim garantiu a classificação para o mata-mata pela primeira vez na história. (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Costa do Marfim garantiu a classificação para o mata-mata pela primeira vez na história. (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A última rodada do Grupo E terminou com uma classificação histórica do Equador para o mata-mata da Copa do Mundo, conquistada com uma virada em cima da Alemanha por 2 a 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No outro jogo da chave, Curaçao se despediu da sua primeira participação no Mundial com uma derrota para a Costa do Marfim, por 2 a 0, placar que garantiu os marfinenses na segunda colocação, enquanto os alemães foram os primeiros.

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    Agora, as seleções classificadas aguardam os outros jogos que encerram a fase de grupos no sábado (27), que definem todos os confrontos da primeira fase do mata-mata. Por enquanto, a Alemanha terá o Paraguai pela frente, terceiro do Grupo D. Mas o rival pode mudar a depender de como fique a classificação dos terceiros colocados, o que inclui o Equador.

    A Costa do Marfim enfrenta a segunda equipe do Grupo I, que pode ser França ou Noruega. As seleções se enfrentam no duelo decisivo nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). Ambos somam seis pontos até aqui e, quem perder, estaciona nos seis pontos e fica com o segundo lugar. Um empate mantém os franceses na liderança e colocam os noruegueses no caminho do time africano.

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    Equador 2 x 1 Alemanha

    A virada dramática do Equador em cima da Alemanha começou com um gol da seleção europeia logo aos dois minutos de jogo, com Sané. O lance gerou reclamação dos equatorianos após o meia Pavlovic levantar o pé para driblar o meia Vite, que chegou a ser atingido pelo alemão, mas a arbitragem não assinalou irregularidade e, na sequência da jogada, Sané finalizou no canto de Galíndez e fez 1 a 0.

    O empate veio logo depois, aos oito minutos, com uma roubada de bola do Equador na saída de jogo de Nmecha e Nilson Angulo foi rápido ao dominar e chutar forte de fora da área para acertar o canto do goleiro Manuel Neuer e colocou 1 a 1 no placar. Aos 31 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Gonzalo Plata foi esperto ao antecipar o zagueiro Jonathan Tah na cobrança de escanteio e pegar o goleiro Manuel Neuer de surpresa com um toque na ponta do pé para balançar as redes.

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    Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim

    A Costa do Marfim venceu Curaçao e teve Nicolas Pépé como o grande protagonista do jogo, com os dois gols marcados e o grande responsável por fazer os Elefantes avançarem ao mata-mata da Copa pela primeira vez na história da seleção africana.

    O primeiro gol saiu de uma falha bizarra entre dois defensores de Curaçao. Diomandé aproveitou a atrapalhada, roubou a bola pelo lado esquerdo do campo, entrou na área e encontrou Pépé na para finalizar e abrir o placar para os africanos. O segundo saiu de uma triangulação pelo lado direito de ataque e Pépé recebeu uma bela enfiada de bola de Sangare. O atacante bateu colocado na saída do goleiro Room e fechou o 2 a 0.

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    Jogos do mata-mata

    1. Alemanha x 3º colocados dos grupos A, B, C, D ou F
    2. Costa do Marfim x França ou Noruega (2º colocado do Grupo I)

    Veja como ficou a tabela do Grupo E na Copa do Mundo

    #SELEÇÃOJOGOSPONTOSVITÓRIASEMPATESDERROTASSG

    1

    Alemanha

    3

    6

    2

    0

    1

    6

    2

    Costa do Marfim

    3

    6

    2

    0

    1

    2

    3

    Equador

    3

    4

    1

    1

    1

    0

    4

    Curaçao

    3

    0

    0

    0

    0

    -8

    Balanço Grupo E: Alemanha perde os 100%, Equador se classifica e Curaçao dá adeus à Copa
    Neuer após sofrer gol em Alemanha x Equador pela Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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