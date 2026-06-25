Balanço Grupo E: Alemanha perde os 100%, Equador se classifica e Curaçao dá adeus à Copa
Costa do Marfim garantiu o segundo lugar da chave, um ponto atrás dos alemães, enquantos os equatorianos cravaram vaga no mata-mata
A última rodada do Grupo E terminou com uma classificação histórica do Equador para o mata-mata da Copa do Mundo, conquistada com uma virada em cima da Alemanha por 2 a 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No outro jogo da chave, Curaçao se despediu da sua primeira participação no Mundial com uma derrota para a Costa do Marfim, por 2 a 0, placar que garantiu os marfinenses na segunda colocação, enquanto os alemães foram os primeiros.
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Agora, as seleções classificadas aguardam os outros jogos que encerram a fase de grupos no sábado (27), que definem todos os confrontos da primeira fase do mata-mata. Por enquanto, a Alemanha terá o Paraguai pela frente, terceiro do Grupo D. Mas o rival pode mudar a depender de como fique a classificação dos terceiros colocados, o que inclui o Equador.
A Costa do Marfim enfrenta a segunda equipe do Grupo I, que pode ser França ou Noruega. As seleções se enfrentam no duelo decisivo nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). Ambos somam seis pontos até aqui e, quem perder, estaciona nos seis pontos e fica com o segundo lugar. Um empate mantém os franceses na liderança e colocam os noruegueses no caminho do time africano.
Equador 2 x 1 Alemanha
A virada dramática do Equador em cima da Alemanha começou com um gol da seleção europeia logo aos dois minutos de jogo, com Sané. O lance gerou reclamação dos equatorianos após o meia Pavlovic levantar o pé para driblar o meia Vite, que chegou a ser atingido pelo alemão, mas a arbitragem não assinalou irregularidade e, na sequência da jogada, Sané finalizou no canto de Galíndez e fez 1 a 0.
O empate veio logo depois, aos oito minutos, com uma roubada de bola do Equador na saída de jogo de Nmecha e Nilson Angulo foi rápido ao dominar e chutar forte de fora da área para acertar o canto do goleiro Manuel Neuer e colocou 1 a 1 no placar. Aos 31 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Gonzalo Plata foi esperto ao antecipar o zagueiro Jonathan Tah na cobrança de escanteio e pegar o goleiro Manuel Neuer de surpresa com um toque na ponta do pé para balançar as redes.
Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim
A Costa do Marfim venceu Curaçao e teve Nicolas Pépé como o grande protagonista do jogo, com os dois gols marcados e o grande responsável por fazer os Elefantes avançarem ao mata-mata da Copa pela primeira vez na história da seleção africana.
O primeiro gol saiu de uma falha bizarra entre dois defensores de Curaçao. Diomandé aproveitou a atrapalhada, roubou a bola pelo lado esquerdo do campo, entrou na área e encontrou Pépé na para finalizar e abrir o placar para os africanos. O segundo saiu de uma triangulação pelo lado direito de ataque e Pépé recebeu uma bela enfiada de bola de Sangare. O atacante bateu colocado na saída do goleiro Room e fechou o 2 a 0.
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Jogos do mata-mata
- Alemanha x 3º colocados dos grupos A, B, C, D ou F
- Costa do Marfim x França ou Noruega (2º colocado do Grupo I)
Veja como ficou a tabela do Grupo E na Copa do Mundo
|#
|SELEÇÃO
|JOGOS
|PONTOS
|VITÓRIAS
|EMPATES
|DERROTAS
|SG
1
Alemanha
3
6
2
0
1
6
2
Costa do Marfim
3
6
2
0
1
2
3
Equador
3
4
1
1
1
0
4
Curaçao
3
0
0
0
0
-8
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