Pedri exalta geração de 2010 da Espanha e mira repetir feito na Copa Título na África do Sul foi o primeiro e único da Fúria em Mundiais

A Espanha chegou à Copa do Mundo como uma das favoritas e o grupo não conseguiu desviar das comparações com o time campeão mundial em 2010, o primeiro e único da Fúria até então. O astro Pedri, titular do técnico Luis de la Fuente, exaltou a geração passada e apontou as semelhanças com a atual.

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A seleção espanhola campeã em 2010, na África do Sul, na grande final contra a Holanda, tinha nomes gigantes como Casilla, Puyol, Xavi, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta (autor do gol do título) e Busquets. O time era comandado por Vicente del Bosque.

— Acho que o futebol mudou muito na forma como eles jogavam. Eles tinham um estilo de jogo espetacular, combinavam muito bem, tinham jogadores de altíssima qualidade — disse Pedri, em entrevista à "RTVE", emissora espanhola.

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Jogadores da Espanha celebram título da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Jewel Samad/AFP)

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Espanha atual em um cenário parecido

Assim como a geração que encantou com o famoso "tiki-taka", jogo característico por manutenção da posse de bola, toques rápidos e muita movimentação, a "La Roja" de Luis de la Fuente conquistou a Euro de 2024 já apontando uma geração fantástica. A anterior, considerada "geração de ouro" do futebol espanhol, com Luis Aragonés e Vicente del Bosque, ganhou as Euros de 2008 e 2010, além da Copa de 2010.

Pedri, apesar das comparações, optou por não cravar o mesmo estilo de jogo e citar somente o contexto. A mentalidade vencedora está de volta à seleção espanhola.

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— As semelhanças, acima de tudo, são que viemos de um um Campeonato Europeu, assim como eles, e esperamos poder fazer o que eles fizeram — destacou.

A Espanha volta a campo nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), para enfrentar o Uruguai em jogo que vale vaga na próxima fase da Copa do Mundo. A "La Roja" lidera a chave com quatro pontos, enquanto a Celeste soma apenas dois, empatada com Cabo Verde, que enfrentará a Arábia Saudita e também chega forte pela classificação.

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