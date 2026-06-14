Novo 7 a 1? Havertz cutuca brasileiros após goleada da Alemanha: 'Dia difícil' Atacante cutuca o Brasil com bom humor após Alemanha atropelar Curaçao

Doze anos se passaram desde aquela tarde fatídica no Mineirão, mas a combinação dos números 7 e 1 ainda mexe com o imaginário do futebol global. Neste domingo (14), a Alemanha voltou a aplicar o placar mais famoso da história das Copas do Mundo ao atropelar a estreante seleção de Curaçao na estreia do Grupo F.

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Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1 (Foto: Lars Baron / Getty Images via AFP)

A repetição do massacre não passou batida pelos próprios jogadores. Autor de dois gols na vitória em Houston, o atacante Kai Havertz foi o centro das atenções na zona mista e não conseguiu fugir das memórias da semifinal da edição de 2014, quando a Mannschaft atropelou a Seleção Brasileira no caminho rumo ao tetracampeonato.

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O que disse Kai Havertz?

O camisa 7 alemão concedeu entrevista à jornalista Bruna Dealtry, da CazéTV. Ao ser questionado sobre o placar emblemático por uma repórter brasileira, Havertz abriu um sorriso e relembrou o sentimento daquela noite histórica de julho de 2014:

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— Claro, eu me lembro. Obviamente para vocês, brasileiros, foi um dia difícil. Mas, para a gente, na Alemanha... eu lembro da noite muito bem. Acho que é um resultado que está nos melhores livros de história da Alemanha. E vencer hoje, dessa maneira, o primeiro jogo da Copa do Mundo foi muito especial.

Apesar da inevitável comparação com o drama brasileiro, o contexto de hoje foi puramente de festa e consolidação para o time comandado por Julian Nagelsmann. A Alemanha começou a partida levando um susto com o gol de empate caribenho, mas se impôs fisicamente e tecnicamente para construir o triunfo por 7 a 1, espantando a pressão das estreias negativas dos últimos Mundiais.

Com os três pontos garantidos e a pontaria afiada, a Alemanha vira a página do "novo 7 a 1" e foca na liderança do grupo. Para o torcedor brasileiro, fica o aviso de Havertz: os alemães continuam guardando aquele placar com muito carinho na memória.

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