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7 a 1: quem são os únicos dois remanescentes de Brasil e Alemanha em 2014

12 anos após o histórico jogo no Mineirão a Alemanha volta a aplicar um 7 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 16:46
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Brasil x Alemanha - 7 a 1
Brasil sofreu a maior goleada de sua história em Copas do Mundo contra a Alemanha em 2014 (Foto: AFP)

A Alemanha voltou a aplicar um placar histórico em uma Copa do Mundo. Neste domingo (14), na estreia da equipe no Mundial de 2026, os alemães atropelaram Curaçao por 7 a 1 e inevitavelmente fizeram os torcedores brasileiros lembrarem da traumática semifinal da Copa de 2014.

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    No BC Place, os gols da goleada alemã foram marcados por Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (duas vezes), Jamal Musiala, Nathan Brown e Deniz Undav. O gol de honra de Curaçao foi anotado por Comenencia.

    Alemanha derrotou Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    O resultado repetiu exatamente o placar da histórica semifinal disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, quando a Alemanha derrotou o Brasil por 7 a 1 e protagonizou uma das partidas mais marcantes da história das Copas do Mundo.

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    Passados 12 anos daquele confronto, apenas dois nomes ligados diretamente àquele jogo seguem em atividade por suas seleções, e estão entre os convocados para esta Copa de 2026 : Manuel Neuer e Neymar.

    Neuer era o goleiro titular da Alemanha na semifinal de 2014 e continua defendendo a equipe nacional em 2026. Capitão e referência da geração alemã, ele é o único jogador que esteve em campo no Mineirão e ainda faz parte da seleção.

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    Do lado brasileiro, Neymar é o único remanescente da equipe convocada para aquela Copa do Mundo. O atacante, porém, não disputou a semifinal contra os alemães. Nas quartas de final, diante da Colômbia, ele sofreu uma grave lesão após uma entrada dura de Zúñiga e acabou cortado do restante do torneio.

    Sem sua principal estrela, o Brasil entrou em campo diante da Alemanha e sofreu a maior derrota de sua história em Copas do Mundo. Naquela tarde de 8 de julho de 2014, os alemães marcaram com Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos (duas vezes), Sami Khedira e André Schürrle (duas vezes). Oscar descontou para a Seleção Brasileira nos minutos finais.

    Brasil 1 x 7 Alemanha - David Luiz e Toni Kroos
    Kroos e David Luiz em duelo na partida do 7 a 1 no Mineirão (Foto: VANDERLEI ALMEIDA / AFP)

    Resultado histórico e recorde alemão

    Além do placar histórico, a partida também ficou marcada por um recorde individual. Autor do segundo gol alemão, Miroslav Klose chegou a 16 gols em Copas do Mundo e ultrapassou Ronaldo Fenômeno, que tinha 15, tornando-se o maior artilheiro da história dos Mundiais.

    Klose tem 16 gols na história da Copa do Mundo (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)
    Klose tem 16 gols na história da Copa do Mundo (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

    Agora, em 2026, a Alemanha voltou a alcançar o mesmo placar que a consagrou no Mineirão. Embora o adversário tenha sido Curaçao e não uma potência do futebol mundial, o novo 7 a 1 rapidamente despertou comparações com a semifinal de 2014, que segue viva na memória de torcedores brasileiros e alemães.

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