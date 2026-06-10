Não perca! Lance! seleciona jogos imperdíveis da fase de grupos da Copa do Mundo Confira os melhores jogos da primeira fase do Mundial

Após quatro anos de espera, o momento mais desejado pelos fãs de futebol finalmente chegou: a Copa do Mundo! A partir desta quinta-feira (11), além das cerimônias de abertura, começam a rolar também os primeiros jogos da competição. Confira os melhores jogos da fase de grupos e entenda o que está em jogo em cada um deles.

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1️⃣Primeira rodada da fase de grupos

📅Quinta-feira (11)

Grupo A

16h - México x África do Sul

O jogo que abre a maior Copa do Mundo de todos os tempos vale a atenção do telespectador. A promessa é de uma grande festa dos mexicanos no Estádio Azteca.

➡️ Wilton Pereira Sampaio será árbitro do jogo de abertura da Copa do Mundo

📅Sexta-feira (12)

Grupo B

16h - Canadá x Bósnia

Outra partida que envolve um país-sede. O Canadá vive uma sequência de oito jogos sem perder e vai enfrentar a Bósnia, que tirou a tetracampeã Itália da Copa do Mundo.

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22h - Estados Unidos x Paraguai

A estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo, dentro de casa, e diante de um adversário conhecido do Brasil. Além disso, os paraguaios vêm para o Mundial com sete jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro: Gustavo Gómez, Sosa e Maurício, do Palmeiras, Balbuena (Grêmio), Pitta (Bragantino), Junior Alonso (Atlético-MG) e Bobadilla (São Paulo).

📅Sábado (13)

Grupo C

19h - Brasil x Marrocos

O primeiro jogo da Seleção Brasileira rumo ao hexa! Enfrenta um semifinalista da Copa do Mundo de 2022, que conta com Hakimi (PSG) e Brahim Díaz (Real Madrid) como principais jogadores.

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22h - Haiti x Escócia

Olho neles! Vale ficar ligado nos outros adversários do Brasil no grupo C do Mundial. A Escócia é favorita e forte candidata à classificação via segundo ou terceiro lugar. Pode surpreender.

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

📅Domingo de Copa do Mundo (14)

Grupo E

14h - Alemanha x Curaçao

O dia já começa com uma grande seleção, a que ameaça tirar o rótulo de único penta do Brasil em Copas do Mundo. O time comandado por Julian Nagelsmann conta com craques como Musiala (Bayern), Kimmich (Bayern) e Wirtz (Liverpool).

Grupo F

17h - Holanda x Japão

Um dos melhores jogos da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Duas seleções que estão em evidência, tem alto potencial de classificação e estão em busca do primeiro título mundial. Destaque para Memphis Depay, astro do Corinthians e Kubo, da Real Sociedad.

Grupo E

20h - Costa do Marfim x Equador

Mais um jogo para os torcedores brasileiros ficarem de olho. O Equador é uma das sensações da Copa do Mundo. A seleção sul-americana conta com Gonzalo Plata (Flamengo), Félix Torres (Internacional), Alan Franco (Atlético-MG), Preciado (Atlético-MG) e Alan Minda (Atlético-MG).

📅Segunda-feira (15)

Grupo H

13h - Espanha x Cabo verde

Tratada como uma das favoritas, a Seleção Espanhola estreia na Copa do Mundo contra um adversário acessível e tem tudo para golear. Lamine Yamal não joga, mas a equipe treinada por Luís de la Fuentes tem destaques como Rodri, Pedri e Dani Olmo.

Grupo G

16h - Bélgica x Egito

Algoz do Brasil em 2018, a Bélgica chega para a Copa do Mundo com uma geração enfraquecida em relação às últimas, mas ainda com bons jogadores. Courtois, Doku e De Bruyne são alguns dos principais nomes. Salah é a grande estrela do Egito.

Grupo G

22h - Irã x Nova Zelândia

Se dentro de campo as duas seleções não prometem um grande jogo, a atenção aqui vale para o que acontece fora das quatro linhas. O Irã, que está em guerra com os Estados Unidos, visita o país para fazer sua estreia na Copa do Mundo.

📅Terça-feira (16)

Grupo I

16h - França x Senegal

Campeã em 2018 e finalista em 2022, a França é uma das principais candidatas ao título. Mbappé, Olise, Doué e Dembélé são os melhores jogadores e valem toda a atenção do telespectador. Senegal chega para a Copa do Mundo com uma das melhores gerações de sua história e promete jogo duro.

Grupo J

22h - Argentina x Argélia

Olho nos hermanos! Atual campeã, a Argentina de Lionel Messi estreia na Copa do Mundo diante de uma enjoada seleção africana.

Argentina foi campeã da Copa do Mundo em 2022 (Foto: Anne-Christine POoujoulat/AFP)

➡️ Somente cinco seleções seguem com os mesmos técnicos da última Copa do Mundo

📅Quarta-feira de Copa do Mundo (17)

Grupo K

14h - Portugal x República Democrática do Congo

Cristiano Ronaldo é mais uma lenda que deve disputar sua última Copa. A Seleção Portuguesa é uma das favoritas ao título e tem, para muitos, o melhor elenco de sua história. Congo não deve oferecer tanta resistência.

Grupo L

7h - Inglaterra x Croácia

Provavelmente o melhor jogo da primeira rodada da fase de grupos. Duas seleções fortes, com destaque para a Inglaterra, que tem Harry Kane, Saka, Bellingham e cia. A Croácia eliminou o Brasil na última Copa do Mundo e vem de três grandes campanhas.

Grupo K

23h - Uzbequistão x Colômbia

O jogo que fecha a primeira rodada do Mundial contará com alguns jogadores conhecidos do torcedor brasileiro. Além do astro James Rodríguez, Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo), Andrés Gómez (Vasco) e Portilla (Athletico) são representantes do Brasileirão na Colômbia.

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2️⃣Segunda rodada

📅Sexta-feira (19)

Grupo C

19h - Escócia x Marrocos

Olho nos adversários do Brasil no grupo da Copa do Mundo. Duas seleções fortes que prometem um grande jogo.

21h30 - Brasil x Haiti

O segundo jogo da Seleção Brasileira no Mundial. Em tese, o adversário mais fácil da primeira fase do Brasil. Expectativa é de que Ancelotti rode alguns jogadores no duelo.

📅Sábado de Copa do Mundo (20)

Grupo F

14h Holanda x Suécia

Duelo entre duas fortes seleções europeias no grupo mais difícil da competição. Promessa de grande jogo.

📅Domingo (21)

Grupo H

9h - Uruguai x Cabo Verde

Jogo importante para a seleção de Marcelo Bielsa fazer saldo. A briga com a Espanha pelo primeiro lugar do grupo promete ser intensa.

📅Segunda-feira (22)

Grupo J

14h - Argentina x Áustria

O jogo mais complicado para o time comandado por Scaloni na fase de grupos. A Áustria teve a perda de Christoph Baumgartner, seu principal jogador, lesionado, mas ainda conta com um coletivo forte. Sabitzer é destaque.

Grupo I

21h - Noruega x Senegal

Duas grandes seleções, com ótimos jogadores, e que devem decidir quem fica com o segundo lugar do grupo, atrás da França. Haaland, Ødegaard e Sørloth são os destaques do lado norueguês. Mané, Saar e Koulibaly são os melhores de Senegal.

📅Terça-feira (23)

Grupo L

17h - Inglaterra x Gana

A depender do resultado da estreia contra a Croácia, o jogo com Gana pode ser vital para a Inglaterra na Copa do Mundo. De todo modo, a seleção do ocidente da África costuma engrossar os jogos contra os favoritos no Mundial.

3️⃣Terceira rodada

📅Quarta-feira (24)

Grupo B

16h - Suíca x Canadá

Jogo que pode decidir o primeiro lugar do grupo B da Copa do Mundo. O cruzamento será com o grupo A, que tem México, Coreia do Sul, África do Sul e Tchéquia.



Grupo C

19h - Escócia x Brasil

Último jogo do Brasil na fase de grupos. Em caso de classificação, a Seleção Brasileira enfrentará alguém do grupo F, com Japão, Holanda, Suécia e Tunísia.



19h - Marrocos x Haiti

Adversários do Brasil no grupo C se enfrentam pela última rodada. Dependendo dos resultados dos primeiros jogos, duelo pode ser decisivo para a Seleção Brasileira.

📅Quinta-feira (25)

Grupo F

20h - Japão x Suécia

Jogo que promete fortes emoções pela briga por uma vaga nos 16 avos de final na Copa do Mundo. Cruzamento, em caso de classificação, pode ser com o Brasil.

📅Sexta-feira (26)

Grupo I

16h - Noruega x França

Duas boas seleções, com grandes jogadores, em um jogo que pode valer uma vaga na próxima fase do Mundial.

Grupo H

21h - Uruguai x Espanha

Um dos melhores jogos da última rodada da fase de grupos. Duas seleções campeãs do mundo, com grandes times, e que vão querer fugir do cruzamento com a Argentina.

Grupo G

00h - Egito x Irã

Mais uma vez o Irã aparece por motivos extracampo. A partida entre as duas seleções está marcada no mesmo dia da Parada Gay em Seatlle, cidade onde ocorrerá o jogo. Tanto o Egito quanto o Irã possuem leis severas e criminalizam a homossexualidade. A situação já vem causando polêmica nos bastidores.

Irã vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)

📅Sábado (27)

Grupo L

18h - Croácia x Gana

Duelo pode ser decisivo por uma vaga no grupo L, que tende a ser liderado pela Inglaterra.

Grupo K

20h30 - Colômbia x Portugal

Mais um grande clássico na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Duas boas seleções que devem fazer um jogo emocionante.