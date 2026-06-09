logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Fifa prevê remuneração recorde para árbitros da Copa do Mundo, diz jornal inglês

Segundo informações do jornal inglês Mirror, os profissionais selecionados pela Fifa terão uma remuneração fixa

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
09/06/2026 11:23
Favorite o Lance! no Google
Bruno Boschilia, Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires foram designados para apitar a abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul (Foto: Divulgação/ Fifa)
Bruno Boschilia, Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires foram designados para apitar a abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul (Foto: Divulgação/ Fifa)

Responsáveis por tomar decisões que podem definir o destino de seleções inteiras, os árbitros da Copa do Mundo de 2026 também serão recompensados com uma remuneração recorde. A poucos dias do início do torneio, informações divulgadas pela imprensa inglesa indicam que os juízes selecionados pela Fifa poderão ultrapassar a marca de US$ 100 mil (cerca de R$ 550 mil) em ganhos ao longo da competição.

  • Mano Menezes é o técnico do Peru (Foto: Jose Castanares/AFP)

    Mano Menezes vê Espanha superior ao Brasil para a Copa do Mundo: ‘Equipe melhor’

    Copa do Mundo
    Há 30 minutos
  • Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Carl de Souza/AFP)

    Técnico da Espanha evita falar em favoritismo na Copa do Mundo: ‘Não garante nada’

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Lance!

    Federação do Irã acusa EUA de revogar ingressos de torcedores para a Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O valor representa um aumento significativo em relação aos Mundiais anteriores e faz parte da estratégia da Fifa para contar com os principais nomes da arbitragem internacional durante a competição. Segundo o levantamento, os profissionais receberão uma remuneração fixa pela participação no torneio, além de bonificações adicionais para aqueles que forem escalados para as fases mais avançadas da disputa.

    A possibilidade de atuar em jogos decisivos, especialmente na final, aumenta consideravelmente os rendimentos dos árbitros. Por isso, permanecer no torneio até os últimos dias não representa apenas prestígio profissional, mas também um retorno financeiro expressivo.

    continua após a publicidade

    A Copa do Mundo contará com o maior quadro de arbitragem da história do torneio. A Fifa convocou 52 árbitros principais, 88 assistentes e 30 árbitros de vídeo (VAR), representando associações nacionais de todos os continentes.

    ➡️ Federação do Irã acusa EUA de revogar ingressos de torcedores para a Copa do Mundo

    Além da remuneração recorde, os profissionais também trabalharão sob novas diretrizes de arbitragem. A Fifa implementou ajustes nos protocolos do VAR e em algumas regras operacionais para a Copa, com o objetivo de tornar as decisões mais precisas e reduzir interrupções durante as partidas.

    continua após a publicidade

    Se dentro das quatro linhas as estrelas costumam ser os jogadores, fora delas os árbitros também terão motivos para comemorar. Nunca uma Copa do Mundo ofereceu uma recompensa financeira tão elevada aos responsáveis por conduzir as partidas do principal torneio do futebol internacional.

    Trio de arbitragem brasileiro vai comandar abertura da Copa do Mundo:

    O jogo de abertura da Copa do Mundo, entre México e África do Sul, na quinta-feira (11), às 16h (de Brasília) no Estádio Azteca, na Cidade do México, terá um trio brasileiro na arbitragem. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de campo, auxiliado pelos assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia.

    É a terceira vez de Wilton Pereira Sampaio em Copas do Mundo. Na Rússia, em 2018, ele atuou como assistente de árbitro de vídeo (VAR). Em 2022, trabalhou como árbitro de campo.

    Ao todo, nove profissionais de arbitragem representarão o Brasil na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

    ⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Atacante do Marrocos Abde Ezzalzouli tem lesão no joelho confirmada antes de estreia na Copa do Mundo
    Copa do MundoAtacante do Marrocos tem lesão confirmada antes de estreia contra o BrasilHá 6 minutos
    Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
    Copa do MundoCristiano Ronaldo vai jogar a Copa?Há 6 minutos
    Argentina x Islândia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
    Onde AssistirArgentina x Islândia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso InternacionalHá 27 minutos
    Gianni Infantino ao lado de Michel Platini em evento da UEFA. (Foto: Divulgação/ Twitter)
    Copa do MundoPlatini acusa Infantino de conspiração por saída da presidência da FifaHá 27 minutos
    Mano Menezes é o técnico do Peru (Foto: Jose Castanares/AFP)
    Copa do MundoMano Menezes vê Espanha superior ao Brasil para a Copa do Mundo: 'Equipe melhor'Há 30 minutos
    Copa do MundoRenato Veiga comenta favoritismo da seleção portuguesa e explica briga em amistosoHá 37 minutos
    continua após a publicidade

    Mais LANCE!

    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Carl de Souza/AFP)
    Técnico da Espanha evita falar em favoritismo na Copa do Mundo: 'Não garante nada'
    Federação do Irã acusa EUA de revogar ingressos de torcedores para a Copa do Mundo
    diogo jota 1
    Esposa de Diogo Jota envia carta a Robertson, capitão da Escócia: 'Viva por ele'
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Ancelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo
    Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta terça-feira (9/6)
    Josué atua como sósia há cinco anos (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)
    'Virada de chave': sósia de Marquinhos relembra momento especial com jogador
    Geertruida com a camisa da seleção da Holanda (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Quem é Lutsharel Geertruida, substituto de Timber na Holanda para a Copa do Mundo
    Seleção Brasileira terá o primeiro jogo contra o Marrocos no sábado (13) (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Vidente projeta final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira; confira
    Omar Artan, árbitro da Somália
    Árbitro impedido de entrar nos EUA para apitar a Copa se pronuncia
    Jude Bellingham durante partida internacional da Seleção da Inglaterra contra a Nova Zelândia. (Foto: Rich Storry / Getty Images/ AFP)
    Com Bellingham 'sob pressão', Inglaterra encerra preparação para amistoso antes da Copa do Mundo
    Neymar utiliza esteira de última geração no CT do New York Red Bulls (Foto: Nelson Terme / CBF)
    Quando Neymar pode voltar? Entenda as etapas da recuperação
    Narradores, comentaristas, programas… Tudo sobre a Globo na Copa do Mundo
    Haaland
    Seleção da vida real #8: o poliatleta, fazendeiro e pescador Erling Haaland