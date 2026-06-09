Fifa prevê remuneração recorde para árbitros da Copa do Mundo, diz jornal inglês Segundo informações do jornal inglês Mirror, os profissionais selecionados pela Fifa terão uma remuneração fixa

Responsáveis por tomar decisões que podem definir o destino de seleções inteiras, os árbitros da Copa do Mundo de 2026 também serão recompensados com uma remuneração recorde. A poucos dias do início do torneio, informações divulgadas pela imprensa inglesa indicam que os juízes selecionados pela Fifa poderão ultrapassar a marca de US$ 100 mil (cerca de R$ 550 mil) em ganhos ao longo da competição.

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O valor representa um aumento significativo em relação aos Mundiais anteriores e faz parte da estratégia da Fifa para contar com os principais nomes da arbitragem internacional durante a competição. Segundo o levantamento, os profissionais receberão uma remuneração fixa pela participação no torneio, além de bonificações adicionais para aqueles que forem escalados para as fases mais avançadas da disputa.

A possibilidade de atuar em jogos decisivos, especialmente na final, aumenta consideravelmente os rendimentos dos árbitros. Por isso, permanecer no torneio até os últimos dias não representa apenas prestígio profissional, mas também um retorno financeiro expressivo.

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A Copa do Mundo contará com o maior quadro de arbitragem da história do torneio. A Fifa convocou 52 árbitros principais, 88 assistentes e 30 árbitros de vídeo (VAR), representando associações nacionais de todos os continentes.

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Além da remuneração recorde, os profissionais também trabalharão sob novas diretrizes de arbitragem. A Fifa implementou ajustes nos protocolos do VAR e em algumas regras operacionais para a Copa, com o objetivo de tornar as decisões mais precisas e reduzir interrupções durante as partidas.

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Se dentro das quatro linhas as estrelas costumam ser os jogadores, fora delas os árbitros também terão motivos para comemorar. Nunca uma Copa do Mundo ofereceu uma recompensa financeira tão elevada aos responsáveis por conduzir as partidas do principal torneio do futebol internacional.

Trio de arbitragem brasileiro vai comandar abertura da Copa do Mundo:

O jogo de abertura da Copa do Mundo, entre México e África do Sul, na quinta-feira (11), às 16h (de Brasília) no Estádio Azteca, na Cidade do México, terá um trio brasileiro na arbitragem. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de campo, auxiliado pelos assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia.

É a terceira vez de Wilton Pereira Sampaio em Copas do Mundo. Na Rússia, em 2018, ele atuou como assistente de árbitro de vídeo (VAR). Em 2022, trabalhou como árbitro de campo.

Ao todo, nove profissionais de arbitragem representarão o Brasil na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

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