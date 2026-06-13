Na festa em Copacabana, torcida lamenta empate do Brasil
Cerca de 10 mil torcedores lotaram a Arena Copacabana neste sábado
Foi um sucesso a abertura da Arena Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado (13), para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo diante do Marrocos. Cerca de dez mil torcedores lotaram a fan zone montada na Praia de Copacabana, mas lamentaram o empate em 1 a 1.
Eleito o melhor em campo, Vini Jr reclama do gramado após empate entre Brasil x Marrocos
Vini Jr iguala números de Ronaldinho Gaúcho em Copas do Mundo
Vini Jr salva, Brasil empata com Marrocos e decepciona em estreia na Copa
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções
➡️ Sósia de Neymar gera tumulto em shopping nos EUA
➡️Qual nova estrela vai brilhar na Copa do Mundo? Vote no seu favorito!
A Arena Copacabana teve em seu primeiro evento para a Copa do Mundo show dos cantores L7NNON e Arlindinho. Os portões abriram às 16h, três horas antes do início da partida nos Estados Unidos, e o público pôde curtir em um dia nublado na Cidade Maravilhosa. O placar, no entanto, frustrou os torcedores.
- Com certeza, empatar com Marrocos não é o melhor cenário que a gente esperava. Mas poderíamos ter perdido. A palavra certa é que ficamos minimamente satisfeitos. Raphinha e Vini Jr. tentaram muito. Espero que seja uma goleada contra o Haiti (na próxima rodada). Vamos ver como vai ser - disse o torcedor Marcello, de 27 anos.
A torcedora Lara, da mesma idade, acredita que Neymar (que está lesionado) e Endrick (ficou no banco) fizeram falta ao time dirigido por Carlo Ancelotti:
- Eles seriam essenciais, principalmente, no segundo tempo, quando a Seleção Brasileira precisava do segundo gol para passar por cima do Marrocos.
O espaço montado é na altura da Avenida Princesa Isabel, com 6.200m² e capacidade para até dez mil pessoas. Ele conta com três telões de alta definição, praça de alimentação, bares e ativações com patrocinadores.
A Seleção Brasileira volta a campo para a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti. A retirada de ingressos gratuitos para a Arena Copacabana está sendo feita na plataforma "Sympla".
Atrações em Copacabana para a Copa do Mundo
13/06: L7NNON e Arlindinho (BRASIL X MARROCOS)
19/06: Suel e Thiago Martins (BRASIL X HAITI)
24/06: Pretinho da Serrinha e Thiago Soares (BRASIL X ESCÓCIA)
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre