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Na festa em Copacabana, torcida lamenta empate do Brasil

Cerca de 10 mil torcedores lotaram a Arena Copacabana neste sábado

PorJoão Pedro RodriguesLeonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 22:34
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Multidão foi à Arena Copacabana acompanhar a estreia do Brasil na Copa contra o Marrocos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Multidão foi à Arena Copacabana acompanhar a estreia do Brasil na Copa contra o Marrocos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Foi um sucesso a abertura da Arena Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado (13), para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo diante do Marrocos. Cerca de dez mil torcedores lotaram a fan zone montada na Praia de Copacabana, mas lamentaram o empate em 1 a 1.

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    A Arena Copacabana teve em seu primeiro evento para a Copa do Mundo show dos cantores L7NNON e Arlindinho. Os portões abriram às 16h, três horas antes do início da partida nos Estados Unidos, e o público pôde curtir em um dia nublado na Cidade Maravilhosa. O placar, no entanto, frustrou os torcedores.

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    Torcedor Marcello lamenta empate do Brasil na estreia na Copa (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Torcedor Marcello lamenta empate do Brasil na estreia na Copa (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

    - Com certeza, empatar com Marrocos não é o melhor cenário que a gente esperava. Mas poderíamos ter perdido. A palavra certa é que ficamos minimamente satisfeitos. Raphinha e Vini Jr. tentaram muito. Espero que seja uma goleada contra o Haiti (na próxima rodada). Vamos ver como vai ser - disse o torcedor Marcello, de 27 anos.

    Torcedora Lara lamenta empate do Brasil na estreia na Copa (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Torcedora Lara lamenta empate do Brasil na estreia na Copa (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

    A torcedora Lara, da mesma idade, acredita que Neymar (que está lesionado) e Endrick (ficou no banco) fizeram falta ao time dirigido por Carlo Ancelotti:

    - Eles seriam essenciais, principalmente, no segundo tempo, quando a Seleção Brasileira precisava do segundo gol para passar por cima do Marrocos.

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    O espaço montado é na altura da Avenida Princesa Isabel, com 6.200m² e capacidade para até dez mil pessoas. Ele conta com três telões de alta definição, praça de alimentação, bares e ativações com patrocinadores.

    A Seleção Brasileira volta a campo para a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti. A retirada de ingressos gratuitos para a Arena Copacabana está sendo feita na plataforma "Sympla".

    Atrações em Copacabana para a Copa do Mundo

    13/06: L7NNON e Arlindinho (BRASIL X MARROCOS)

    19/06: Suel e Thiago Martins (BRASIL X HAITI)

    24/06: Pretinho da Serrinha e Thiago Soares (BRASIL X ESCÓCIA)

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