Suíça x Austrália: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso pré-Copa

Suíça e Austrália se enfrentam neste sábado (6), às 16h (horário de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA). O amistoso internacional é válido como preparatório para a Copa do Mundo e terá transmissão ao vivo pela Disney+ (streaming). ➡️️ Clique para assistir no Disney+.

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Ficha do jogo SUI AUS Amistoso Pré-Copa do Mundo Data e Hora Sábado (6), às 16h (horário de Brasília) Local Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA) Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Suíça chega motivada para o seu último confronto antes de estrear na Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Murat Yakin vem de uma larga vitória de 4 a 1 sobre a Jordânia, partida que marcou a despedida da seleção de seu território. No Mundial, os suíços estão no Grupo B, ao lado de Canadá, Bósnia e Catar, adversário da sua estreia oficial, marcada para o dia 13 de junho, às 16h (horário de Brasília).

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Do outro lado, a Austrália encontra-se no Grupo D da Copa, ao lado de Estados Unidos, Paraguai e Turquia. Os australianos chegam ao confronto após uma derrota contra o México por 1 a 0, e a partida deste sábado (6) também representa o último confronto dos australianos antes do torneio. O time do técnico Tony Popovic tem estreia prevista na Copa para o dia 14 de junho, contra a Turquia, à 1h da manhã (de Brasília).

Retrospecto do confronto

No retrospecto histórico entre as seleções, Suíça e Austrália se enfrentaram apenas uma vez. O único duelo ocorreu em um amistoso disputado no dia 3 de setembro de 2010, em St. Gallen, na Suíça, e terminou empatado em 0 a 0.

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Tudo sobre Suíça x Austrália (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Suíça 🆚Austrália: amistoso internacional pré-Copa

📆 Data e horário: sábado (6), às 16h (horário de Brasília).

📍 Local: Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA).

👁️ Onde assistir: Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)

Kobel; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Amdouni, Okafor.

🟢🟡 AUSTRÁLIA (Técnico: Tony Popovic)

Ryan; Circati, Souttar, Herrington; Italiano, Metcalfe, Devlin, Irvine, Bos; Irankunda; Toure.

Dan Ndoye, jogador da Suíça no confronto contra a Jordânia no último dia 31 de maio de 2026 (Foto: Ennio LEANZA / AFP)

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