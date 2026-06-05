Suíça x Austrália: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso pré-Copa
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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Suíça e Austrália se enfrentam neste sábado (6), às 16h (horário de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA). O amistoso internacional é válido como preparatório para a Copa do Mundo e terá transmissão ao vivo pela Disney+ (streaming). ➡️️ Clique para assistir no Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Suíça chega motivada para o seu último confronto antes de estrear na Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Murat Yakin vem de uma larga vitória de 4 a 1 sobre a Jordânia, partida que marcou a despedida da seleção de seu território. No Mundial, os suíços estão no Grupo B, ao lado de Canadá, Bósnia e Catar, adversário da sua estreia oficial, marcada para o dia 13 de junho, às 16h (horário de Brasília).
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Do outro lado, a Austrália encontra-se no Grupo D da Copa, ao lado de Estados Unidos, Paraguai e Turquia. Os australianos chegam ao confronto após uma derrota contra o México por 1 a 0, e a partida deste sábado (6) também representa o último confronto dos australianos antes do torneio. O time do técnico Tony Popovic tem estreia prevista na Copa para o dia 14 de junho, contra a Turquia, à 1h da manhã (de Brasília).
Retrospecto do confronto
No retrospecto histórico entre as seleções, Suíça e Austrália se enfrentaram apenas uma vez. O único duelo ocorreu em um amistoso disputado no dia 3 de setembro de 2010, em St. Gallen, na Suíça, e terminou empatado em 0 a 0.
Tudo sobre Suíça x Austrália (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Suíça 🆚Austrália: amistoso internacional pré-Copa
📆 Data e horário: sábado (6), às 16h (horário de Brasília).
📍 Local: Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA).
👁️ Onde assistir: Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)
Kobel; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Amdouni, Okafor.
🟢🟡 AUSTRÁLIA (Técnico: Tony Popovic)
Ryan; Circati, Souttar, Herrington; Italiano, Metcalfe, Devlin, Irvine, Bos; Irankunda; Toure.
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