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Ex-Seleção, Roberto Carlos elogia Messi e vê argentino na Copa de 2030

Pentacampeão também elogia meia da Argentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 18:28
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Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo
Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Ex-Seleção Brasileira, Roberto Carlos elogiou Lionel Messi e vê chances do craque disputar a Copa do Mundo de 2030 com a Argentina. O pentacampeão também ressaltou a melhora do jogador em um quesito do jogo em entrevista ao "Olé".

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    - É um espetáculo vê-lo jogar. Um jogador com muita qualidade, que representa o futebol sul-americano, o argentino. Que aproveite, pois pode ser sua última Copa do Mundo. Pode ser. Creio que pode jogar tranquilamente (mais uma Copa). Se cuidam tanto que podem jogar mais. Tanto ele, quanto Cristiano (Ronaldo). Messi melhorou muito na bola parada tanto na seleção, quanto no Inter (Miami).

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    Na sequência, Roberto Carlos foi questionado sobre outro jogador da Argentina considerado acima da média. O ex-lateral não titubeou e elegeu um meio-campista como uma das principais peças da equipe de Lionel Scaloni.

    - Sem dúvidas, o Enzo Fernández. É muito bom. Coloca qualidade para que a bola chegue nos atacantes. Isso é a qualidade do futebol argentino.

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    Na carreira, Roberto Carlos e Lionel Messi se enfrentaram duas vezes em confrontos entre Real Madrid e Barcelona. Em uma ocasião, os culés derrotaram os merengues por 3 a 0, enquanto o clube da capital venceu os catalães em outra partida por 2 a 0.

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