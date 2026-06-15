Suposto gesto supremacista de árbitro na Copa do Mundo é analisado pela Fifa Shaun Evans foi flagrado fazendo sinal atribuído ao movimento supremacista branco

A Fifa analisa internamente o caso do suposto gesto supremacista feito pelo árbitro Shaun Evans na partida entre Alemanha e Curaçao pela Copa do Mundo, no último domingo (14). Antes da bola rolar, o supervisor do VAR aparece nas imagens da transmissão realizando um sinal de "OK", que é constantemente associado a movimentos de ódio contra grupos étnico-raciais.

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O fato gerou grande repercussão nas redes sociais, com pedidos para que a entidade máxima do futebol tomasse providências. A Fare Network, organização parceira da Fifa e da Uefa responsável por monitorar casos de discriminação no esporte, solicitou em comunicado a exclusão do assistente de vídeo das atividades no torneio.

De acordo com a apuração do portal "Uol", a Fifa estuda a possibilidade de submeter o australiano de 38 anos a um processo disciplinar. Árbitro da entidade desde 2017, Evans será ouvido.

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Entenda o gesto do árbitro de Alemanha x Curaçao

Shaun Evans faz suposto gesto supremacista antes de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Durante a apresentação da equipe do VAR do jogo válido pela primeira rodada do Grupo G, Shaun Evans esticou três dedos e juntou o polegar com o indicador da mão direita, de forma discreta. O gesto indicaria as letras "WP", sigla do termo "white power", supremacia branca em inglês.

Curiosamente, o protocolo de apresentação do grupo de arbitragem mudou nos jogos seguintes da Copa do Mundo. Em Holanda x Japão e Costa do Marfim x Equador, os árbitros de vídeo ficaram virados para os monitores, de forma estática.

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O sinal foi considerado pela ONG Liga Antidifamação (ADL) como um símbolo de ódio em 2019. No entanto, o órgão americano que atua no monitoramento a crimes de ódio ressalta que o gesto pode representar apenas a aprovação de algo.

Nos Estados Unidos, dois casos similares tiveram consequências para seus respectivos autores. Em 2019, um torcedor do Chicago Cubs, da Major League Baseball (MLB), foi banido do estádio da equipe após aplicar o sinal para uma câmera da emissora da partida. Já em 2023, o DC United, da Major League Soccer (MLS), demitiu um auxiliar técnico que publicou uma foto nas redes sociais fazendo o símbolo.

Jamal Musiala, atacante da seleção alemã e autor de um dos gols na goleada de 7 a 1 sobre Curaçao, costuma comemorar seus gols com um gesto parecido. Contudo, o jogador já admitiu que, na verdade, ele procura fazer alusão a Carmelo Anthony, ex-atleta de basquete e um dos maiores pontuadores da história da NBA, que comemorava seus acertos da mesma forma.

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