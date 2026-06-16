Marcelo Bielsa explica por que olhou para baixo em fotos oficias Treinador explicou porque escolheu tirar fotos sem olhar a câmera

O técnico da seleção do Uruguai, Marcelo Bielsa, apresentou uma postura no mínimo curiosa durante o momento em que tirou as fotografias oficiais da Copa do Mundo 2026. O treinador decidiu ficar com a cabeça abaixada, olhando para baixo, em todas as fotos. A ação rapidamente viralizou nas redes sociais e ele foi consultado em entrevista coletiva após o empate contra a Arábia Saudita, por 1 a 1, na primeira partida da Celeste na competição.

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Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)

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Bielsa explicou que o motivo para não olhar ou posar para as fotos é porque ele 'não é modelo'.

— Não tenho que dar explicação. Eles tiraram a foto. Não sou um modelo. Eu estava enfrentando os fotógrafos. E foram as fotos que tiraram de mim. Mas qual é a pergunta? Eu também deveria explicar por que não olho para meus entrevistadores? Não tenho nenhuma resposta — respondeu Bielsa.

A resposta de Bielsa é, de certa forma, verdade. O treinador possui um jeito mais reservado, e não costuma olhar em direção aos jornalistas durante as entrevistas, mantendo quase sempre o olhar direcionado para baixo.

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Após seguir irritado com o questionamento, Bielsa decidiu retomar o assunto e disse que deve existir limites sobre o que ele deve explicar para os outros.

— Acredito que exista um limite em relação ao que precisamos explicar. Se estou de óculos, por que estou de óculos? Se você olha no olho de alguém, por que faz isso? […] Se buscam explicações a situações que não são necessárias. Não temos obrigação de atuar como modelos. Eu não fiz nada de errado — completou Bielsa.

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Veja o vídeo do 'média day' de Bielsa:

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, olhando para baixo durante a sessão de fotos oficiais da FIFA.



Bielsa repudiou repetidamente a Copa do Mundo nos Estados Unidos durante o ciclo para a competição.



🇺🇾 pic.twitter.com/5XFvZfSUQn — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 15, 2026

A seleção do Uruguai, comandada por Marcelo Bielsa 'El Loco', como é apelidado, empatou com a Arábia Saudita em 1 a 1 no primeiro jogo dos uruguaios na Copa. Abdulelah Al-Amrai marcou o gol dos sauditas na primeira etapa, enquanto Maximiliano Araújo igual o marcado para os uruguaios no segundo tempo.

O próximo compromisso da Celeste é contra Cabo Verde, no dia 21 de junho, às 19h (horário de Brasília). Na última rodada, quando o meia De Arrascaeta pode retornar, o Uruguai enfrenta a Espanha.

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