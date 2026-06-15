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Algoz da Argentina substitui técnico demitido no meio da Copa por seleção

Treinador que já venceu a Argentina na Copa assume comando do time

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 22:51
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Hervé Renard
Hervé Renard (KHALED DESOUKI / AFP)

Após tomar uma medida radical logo após a primeira rodada da Copa do Mundo, quando foi goleada pela Suécia por 5 a 1, a Tunísia encontrou um novo técnico que substituirá Sabri Lamouchi para a continuidade da competição, de acordo com o jornalista Romain Molina. A Federação Tunisiana de Futebol deve contar com o treinador francês Hervé Renand, que treinou a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022 e venceu a Argentina na primeira rodada da competição.

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    AFP

    O técnico fez parte da vitória mais emblemática da história dos sauditas, que superaram os argentinos logo no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2022, por 2 a 1, de virada. Saleh e Al-Dawsari, que também foram convocados para a Copa de 2026, marcaram na época. Posteriormente, a Argentina venceu a competição.

    Renand coleciona passagens por países africanos ao longo de toda a carreira, e agora chega à mais um: a Tunísia. Caso seja confirmado no cargo, o treinador chegará à mais uma participação em Copas do Mundo como treinador.

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    O treinador está livre no mercado desde abril de 2026, quando deixou o comando da Arábia Saudita repentinamente. No total, foram 73 partidas comandadas na beira do campo treinando os sauditas, com 32 vitórias, 16 empates e 25 derrotas.

    Renand terá a missão de salvar a Tunísia de uma situação preocupante, já que a seleção africana volta aos gramados na segunda rodada contra o forte Japão no domingo (21), às 1h, e também enfrentará a Holanda no último compromisso da fase de grupos.

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