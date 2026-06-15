Técnico da Argélia revela não ter plano para marcar Messi na Copa do Mundo Treinador acredita que pode surpreender atual campeã do mundo

Técnico da Argélia, Vladimir Petkovic revelou não ter um plano para marcar Lionel Messi no confronto contra a Argentina, pela estreia da Copa do Mundo. O treinador pediu a colaboração dos seus atletas com o objetivo de parar o camisa 10 rival.

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- É importante que a equipe trabalhe com unidade, é importante que se ajudem entre si. Não sofrer gols é muito importante. Nunca tive um plano específico contra um jogador e dessa vez não será diferente - revelou Petkovic ao ser questionado sobre ter um plano para marcar Messi.

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Na sequência, o treinador reforçou que a Argélia não entra como favorita diante da Argentina, mas ressaltou resultados surpreendentes na atual edição da Copa do Mundo. O comandante acredita que é possível surpreender a equipe de Messi e companhia na estreia do torneio.

- A equipe com a qual temos trabalhado tem se saído muito bem e estamos prontos. Não somos os favoritos para vencer, mas o que vimos até agora mostra que coisas diferentes podem acontecer.

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Nesta terça-feira (16), Messi e Argentina encaram a Argélia, às 22h (de Brasília), pela 1ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo.

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