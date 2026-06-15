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Técnico da Argélia revela não ter plano para marcar Messi na Copa do Mundo

Treinador acredita que pode surpreender atual campeã do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 22:04
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Técnico da Argélia, Vladimir Petkovic projeta jogo contra a Argentina e Messi na Copa do Mundo
Técnico da Argélia, Vladimir Petkovic projeta jogo contra a Argentina e Messi na Copa do Mundo (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Técnico da Argélia, Vladimir Petkovic revelou não ter um plano para marcar Lionel Messi no confronto contra a Argentina, pela estreia da Copa do Mundo. O treinador pediu a colaboração dos seus atletas com o objetivo de parar o camisa 10 rival.

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    - É importante que a equipe trabalhe com unidade, é importante que se ajudem entre si. Não sofrer gols é muito importante. Nunca tive um plano específico contra um jogador e dessa vez não será diferente - revelou Petkovic ao ser questionado sobre ter um plano para marcar Messi.

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    Na sequência, o treinador reforçou que a Argélia não entra como favorita diante da Argentina, mas ressaltou resultados surpreendentes na atual edição da Copa do Mundo. O comandante acredita que é possível surpreender a equipe de Messi e companhia na estreia do torneio.

    - A equipe com a qual temos trabalhado tem se saído muito bem e estamos prontos. Não somos os favoritos para vencer, mas o que vimos até agora mostra que coisas diferentes podem acontecer.

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    Nesta terça-feira (16), Messi e Argentina encaram a Argélia, às 22h (de Brasília), pela 1ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo.

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    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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