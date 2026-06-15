Saka minimiza problema antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo Atacante do Arsenal diverge de cautela adotada por Thomas Tuchel

O atacante Bukayo Saka afirmou que está em plenas condições físicas para a estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 24 anos sofreu com um problema no tendão de Aquiles desde março, o que limitou sua participação na reta final da temporada europeia pelo Arsenal. A declaração do ponta ocorreu na base de treinamentos em Kansas City, dois dias antes do primeiro confronto do país no Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (15), o atacante contrapõe as projeções feitas pelo treinador Thomas Tuchel. Na semana anterior, o comandante sinalizou a necessidade de monitorar os minutos em campo de Saka devido ao desgaste. No último amistoso preparatório, contra a Costa Rica, o atacante atuou por apenas 27 minutos, mas assegurou que o cronograma de recuperação conjunto entre o Arsenal e a seleção alcançou o resultado esperado.

— Não quero dizer nada que vá contra o treinador. O que eu diria é que, entre Mikel Arteta, a equipe médica do Arsenal, Thomas Tuchel e a equipe médica da Inglaterra, desde março eles me gerenciaram de forma incrível. Ajudaram-me a voltar ao campo e fazer o que posso pela equipe. Estou me sentindo melhor do que nos últimos meses e estou pronto para jogar — declarou o atacante.

continua após a publicidade

Bukayo Saka em entrevista coletiva pela seleção da Inglaterra antes da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Histórico de Saka na temporada

O problema físico limitou o atacante a iniciar apenas cinco partidas como titular na reta final da temporada, completando os 90 minutos em somente uma ocasião. O período coincidiu com o título do Arsenal na Premier League e com o vice-campeonato na Champions League contra o PSG. Para a ponta direita da seleção, Tuchel tem Saka e Noni Madueke como opções de escalação.

— Como jogadores, é o maior risco, especialmente se você não estiver se sentindo no seu melhor. Você tem a escolha de não jogar ou de se colocar lá fora sabendo que as pessoas vão julgá-lo da mesma forma. No fim das contas, as pessoas realmente não se importam com o que você está sentindo, elas esperam que você entregue, esperam que você tenha desempenho. Estou feliz em correr o risco. Deu resultado, eu diria. Vou continuar fazendo isso — completou Saka.

continua após a publicidade

Inglaterra na Copa do Mundo

Com 49 convocações na carreira, Saka integrou o grupo inglês que acumulou vice-campeonatos nas duas últimas edições da Eurocopa e que alcançou as quartas de final na Copa do Mundo de 2022.

O primeiro compromisso da Inglaterra no Mundial ocorre na próxima quarta-feira, em Dallas, no Texas, contra a seleção da Croácia. Além dos croatas, a equipe inglesa enfrentará o Panamá e Gana pelas rodadas seguintes do Grupo L.

Bukayo Saka em amistoso preparatório para a Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.