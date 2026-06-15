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Quando Arrascaeta poderá jogar pelo Uruguai na Copa? Veja prazo de recuperação

Jogador se recupera de uma lesão na panturrilha e desfalca na estreia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 19:28
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Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)
Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)

]O meia De Arrascaeta, da seleção do Uruguai e do Flamengo, perderá a estreia do Uruguai na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, marcada para esta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília). Arrascaeta se machucou durante a preparação com a seleção enquanto ainda se recuperava de uma outra lesão na clavícula, sofrida na partida entre Flamengo Estudiantes, no fim de abril, e que exigiu uma cirurgia no local. Agora, o jogador trata uma lesão de grau médio na panturrilha, mesmo problema de Neymar, que desfalca a Seleção Brasileira.

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    Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
    Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

    Segundo o jornal uruguaio "Ovación", o prazo de recuperação previsto para o jogador é de aproximadamente 21 dias. A lesão sofrida pelo atleta surgiu no dia 3 de junho, ou seja, Arrascaeta só poderia retornar ao menos até o dia 24 de junho.

    Considerando que a última partida da fase de grupos do Uruguai é no dia 26 de junho, contra a Espanha, o jogador só conseguiria atuar na última rodada da prima etapa do Mundial, isso se conseguir treinar antes da partida e mostrar evolução física necessária para atuar alguns minutos.

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    Portanto, Arrascaeta terá plenas condições de atuar por 90 minutos pela seleção uruguaia na Copa do Mundo apenas se a Celeste se classificar para a próxima fase da competição.

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    Arrascaeta sofre lesão no ombro no jogo contra o Estudiantes
    Arrascaeta sofre lesão no ombro no jogo contra o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    O Uruguai não divulgou oficialmente o tempo de recuperação da lesão de Arrascaeta, que está sendo acompanhado de perto pelo preparador físico do Flamengo Laniyan Neves, enviado junto com a delegação do país para a Copa do Mundo.

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    Neste domingo (14), o treinador Marcelo Bielsa disse que a comissão técnica do país assume a responsabilidade pela lesão, mas defendeu que tudo feito durante a preparação da seleção uruguaia foi acordado por quem representava o departamento médico do Flamengo e acompanhava de perto o jogador, contradizendo a versão do Rubro-Negro sobre a situação, já que o clube alegou que o Uruguai não seguiu os protocolos indicados.

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