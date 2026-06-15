Quando Arrascaeta poderá jogar pelo Uruguai na Copa? Veja prazo de recuperação Jogador se recupera de uma lesão na panturrilha e desfalca na estreia

]O meia De Arrascaeta, da seleção do Uruguai e do Flamengo, perderá a estreia do Uruguai na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, marcada para esta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília). Arrascaeta se machucou durante a preparação com a seleção enquanto ainda se recuperava de uma outra lesão na clavícula, sofrida na partida entre Flamengo e Estudiantes, no fim de abril, e que exigiu uma cirurgia no local. Agora, o jogador trata uma lesão de grau médio na panturrilha, mesmo problema de Neymar, que desfalca a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

Segundo o jornal uruguaio "Ovación", o prazo de recuperação previsto para o jogador é de aproximadamente 21 dias. A lesão sofrida pelo atleta surgiu no dia 3 de junho, ou seja, Arrascaeta só poderia retornar ao menos até o dia 24 de junho.

Considerando que a última partida da fase de grupos do Uruguai é no dia 26 de junho, contra a Espanha, o jogador só conseguiria atuar na última rodada da prima etapa do Mundial, isso se conseguir treinar antes da partida e mostrar evolução física necessária para atuar alguns minutos.

continua após a publicidade

Portanto, Arrascaeta terá plenas condições de atuar por 90 minutos pela seleção uruguaia na Copa do Mundo apenas se a Celeste se classificar para a próxima fase da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Arrascaeta sofre lesão no ombro no jogo contra o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata / AFP)

O Uruguai não divulgou oficialmente o tempo de recuperação da lesão de Arrascaeta, que está sendo acompanhado de perto pelo preparador físico do Flamengo Laniyan Neves, enviado junto com a delegação do país para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Neste domingo (14), o treinador Marcelo Bielsa disse que a comissão técnica do país assume a responsabilidade pela lesão, mas defendeu que tudo feito durante a preparação da seleção uruguaia foi acordado por quem representava o departamento médico do Flamengo e acompanhava de perto o jogador, contradizendo a versão do Rubro-Negro sobre a situação, já que o clube alegou que o Uruguai não seguiu os protocolos indicados.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável