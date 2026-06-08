Koeman aponta principal problema da Holanda às vésperas da estreia na Copa do Mundo
Treinador vê falhas na finalização e cobra mais precisão da equipe
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O técnico Ronald Koeman lamentou as chances perdidas pelo time da Holanda na vitória por 2 a 1 diante do Uzbequistão, no último amistoso antes da disputa da Copa do Mundo.
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A equipe holandesa empilhou chances, mas desperdiçou a maioria das oportunidades, inclusive em lances de frente para o gol e sem goleiro, como Malen.
— Hoje também tivemos duas ou três grandes chances no primeiro tempo. Summerville controlou mal a bola, caso contrário, estaria sozinho diante do goleiro. Donyell Malen sozinho diante do gol [...] Isso é algo que causa um pouco de dor de cabeça — disse o treinador à NOS, emissora holandesa.
Os gols da Holanda foram marcados por Cody Gakpo, em duas cobranças de pênalti.
— Só dá para dizer que eles precisam ter ainda mais precisão na frente do gol. Mais uma vez, o lado positivo é que vocês criam chances [...] Temos as qualidades para marcar gols. Só que isso não aconteceu. E esse é o lado menos bom desses dois jogos — completou.
Holanda na Copa do Mundo
A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.
O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.
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