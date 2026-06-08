O técnico Ronald Koeman lamentou as chances perdidas pelo time da Holanda na vitória por 2 a 1 diante do Uzbequistão, no último amistoso antes da disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe holandesa empilhou chances, mas desperdiçou a maioria das oportunidades, inclusive em lances de frente para o gol e sem goleiro, como Malen.

— Hoje também tivemos duas ou três grandes chances no primeiro tempo. Summerville controlou mal a bola, caso contrário, estaria sozinho diante do goleiro. Donyell Malen sozinho diante do gol [...] Isso é algo que causa um pouco de dor de cabeça — disse o treinador à NOS, emissora holandesa.

continua após a publicidade

Os gols da Holanda foram marcados por Cody Gakpo, em duas cobranças de pênalti.

— Só dá para dizer que eles precisam ter ainda mais precisão na frente do gol. Mais uma vez, o lado positivo é que vocês criam chances [...] Temos as qualidades para marcar gols. Só que isso não aconteceu. E esse é o lado menos bom desses dois jogos — completou.

Já nos Estados Unidos, a Holanda disputou amistoso (Foto: Divulgação/Holanda)

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

continua após a publicidade

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.