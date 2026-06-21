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Josimar, inspiração para Vozinha, lidera projeto que leva esporte e esperança a comunidades isoladas

Ex-lateral da Seleção que inspirou o nome do goleiro de Cabo Verde percorre interior do Brasil com projeto que usa o futebol para mudar vidas

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 06:15
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A Copa do Mundo apresentou ao mundo a história de Vozinha, goleiro de Cabo Verde que ganhou projeção após atuação decisiva contra a Espanha. Mas, por trás do destaque, existe outra trajetória de superação que atravessa fronteiras e continua sendo escrita longe dos holofotes. O nome de batismo do goleiro é Josimar, uma homenagem ao ex-lateral da Seleção que marcou época nos anos 1980. Enquanto o cabo-verdiano vive o maior momento da carreira nos gramados, o brasileiro que inspirou seu nome segue uma missão diferente: usar o futebol como ferramenta de transformação social em algumas das regiões mais vulneráveis do país.

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    • Curiosamente, entrevistar Josimar para falar sobre Vozinha acabou revelando outra história. Enquanto o nome do ex-jogador ganhava destaque mundial por causa da homenagem feita pelo goleiro, ele estava longe dos holofotes. Durante alguns dias, o Lance! tentou marcar a entrevista, mas Josimar seguia em expedições do seu projeto social por comunidades remotas do Maranhão, muitas delas acessíveis apenas por barco. Em áreas úmidas, regiões ribeirinhas e locais com pouca infraestrutura e acesso limitado à internet, o contato tornou-se impossível, forçando o adiamento da conversa.

    Quando finalmente conseguiu atender à reportagem, o ex-lateral havia acabado de retornar de uma jornada de mais de 40 dias dedicada a levar esporte e assistência social a populações isoladas. Foi justamente durante uma dessas viagens que ele descobriu a história envolvendo Vozinha.

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    — Foi uma surpresa. Eu não conhecia essa história. Fiquei sabendo agora na Copa do Mundo. Inclusive, estava viajando. Passei 40 dias viajando por causa de um projeto que estamos desenvolvendo e, quando cheguei, fiquei sabendo da notícia. A história explodiu — contou Josimar ao Lance! sobre Vozinha.

    Mas, enquanto a Copa coloca novamente seu nome em evidência, Josimar tem direcionado sua energia para um trabalho que considera ainda mais importante.

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    Futebol como instrumento de transformação

    Presidente do Instituto Josimar e integrante da direção esportiva da COFAF (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil), o ex-jogador lidera um projeto que une esporte, educação, sustentabilidade ambiental e inclusão social.

    A iniciativa atua principalmente nos Campos Maranhenses, região que abrange oito municípios do Maranhão, além de comunidades do interior paraense. O público atendido é formado por agricultores, pescadores, famílias ribeirinhas, quilombolas e indígenas que vivem em áreas de difícil acesso.

    O projeto mantém polos de futebol para crianças e adolescentes, mas a proposta vai muito além do esporte. As atividades incluem cursos de computação e capacitação profissional, por exemplo. Segundo Josimar, o futebol funciona como um instrumento para aproximar os jovens de oportunidades que podem mudar seus destinos.

    — Por meio do esporte, estamos conseguindo mudar a vida desses jovens. Eles estão se envolvendo mais, porque o projeto não é só esporte. Nós também oferecemos curso de computação, entre vários outros cursos. Também trabalhamos com as mães e as meninas. Fazemos uma série de atividades para que não seja apenas o futebol — contou.

    A estratégia tem uma lógica simples: usar o fascínio que o futebol exerce sobre crianças e adolescentes para despertar o interesse por educação e formação.

    — Costumo dizer que o futebol é mais um atrativo. Se você chegar para um garoto e falar que ele tem que estudar, ele não vai querer, era assim comigo (risos). Mas, quando os amigos chamam para jogar bola, ele vai na hora. Então, por meio do futebol, a gente vai atraindo esses jovens para mostrar o caminho certo.

    Lições dos erros do passado

    Parte da força do projeto está na própria história de Josimar. Depois de alcançar fama e sucesso ainda muito jovem, o ex-lateral enfrentou dificuldades pessoais ao longo da vida, principalmente por escolhas que fez fora do campo. Hoje, ele usa essas experiências como ferramenta para orientar novas gerações.

    — Já errei muito na vida e não quero que esses jovens errem também. Eu errei por falta de experiência. Minha mãe era uma humilde merendeira, não conseguia me orientar direito, e eu também não tinha uma orientação precisa. Eu tive muito dinheiro muito rápido e não sabia o que fazer.

    Josimar durante trabalho do seu projeto social (Foto: Arquivo pessoal)
    Josimar durante trabalho do seu projeto social (Foto: Arquivo pessoal)

    — Estamos procurando ajudar esses jovens a seguirem um caminho correto, seja no esporte ou sendo trabalhadores honestos, chefes de família dignos, que não se envolvam com drogas nem com violência. É esse o trabalho que a gente vem fazendo pelo Brasil inteiro.

    O elo entre Josimar e Vozinha

    A história que ganhou o mundo durante a Copa conecta dois personagens separados por um oceano, mas unidos por origens semelhantes.

    Assim como Josimar surgiu de uma realidade humilde, criado na Cidade de Deus, comunidade no Rio de Janeiro, até chegar à Seleção Brasileira, Vozinha construiu sua trajetória superando obstáculos para representar Cabo Verde no maior palco do futebol mundial. Hoje, um leva o nome do outro.

    Enquanto o goleiro escreve seu capítulo na Copa do Mundo, o ex-lateral segue escrevendo o seu nos rios, vilarejos e comunidades isoladas do Norte e Nordeste do Brasil.

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