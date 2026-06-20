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Espanha x Arábia Saudita: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo

Em Atlanta, Espanha busca espantar crise no Grupo H contra os sauditas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 18:20
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Espanha e Arábia Saudita se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Arte / Lance!)
Espanha e Arábia Saudita se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Arte / Lance!)

Neste domingo (21), às 13h (horário de Brasília), a Espanha enfrenta a Arábia Saudita no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pela segunda rodada do Grupo H. O confronto ganhou ares de decisão, já que a rodada de abertura terminou com um empate geral, deixando todos os quatro integrantes da chave rigorosamente iguais com um ponto. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+

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  • Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)

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    Ficha do jogo

    Espanha onde assistir escudo
    ESP
    SAU
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo H
    Data e Hora
    Domingo, 21 de junho de 2026, às 13h (de Brasília)
    Local
    Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
    Árbitro
    Raphael Claus (BRA)
    Assistentes
    Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo (BRA)
    Var
    Não informado
    Onde assistir

    Como chegam Espanha e Arábia Saudita para a partida?

    O clima na seleção espanhola é de cobrança. O empate sem gols na estreia diante de Cabo Verde aumentou o tom das críticas da imprensa local sobre o técnico Luis de la Fuente, contestado por um esquema tático considerado previsível. Para piorar, o treinador não terá o atacante Víctor Muñoz, lesionado na panturrilha. A joia Lamine Yamal, embora recuperada de dores físicas, deve começar no banco de reservas, sendo poupada para o decorrer da partida.

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    Víctor Muñoz (E) e Nico Williams em treino da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Víctor Muñoz e Nico Williams em treino da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun /Getty Images / AFP)

    Do lado da Arábia Saudita, o sentimento é de total otimismo. A equipe comandada por Georgios Donis conquistou um ponto valioso ao segurar o empate por 1 a 1 contra o Uruguai e confia na sua forte aplicação tática para surpreender os europeus. Apostando no entrosamento e na manutenção da equipe titular, os sauditas tentam pontuar novamente para chegar à última rodada com chances reais de uma classificação histórica.

    Arábia Saudita e Uruguai empataram em 1 a 1, pelo grupo H, da Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Arábia Saudita e Uruguai empataram em 1 a 1, pelo grupo H, da Copa do Mundo. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    ✅ Ficha do jogo: Espanha x Arábia Saudita

    • Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo H - 2ª rodada)
    • 📅 Data: Domingo, 21 de junho de 2026
    • ⏰ Horário: 13h (de Brasília)
    • 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
    • 📺 Onde assistir: CazéTV (Disponível sem custo adicional no Disney+)

    📋 Prováveis Escalações

    ESPANHA: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Gavi e Fabián Ruiz; Ferran Torres e Mikel Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.

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    ARÁBIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Nasser Al Dawsari e Abdullah Al Khaibari; Musab Al Juwayr e Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.

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