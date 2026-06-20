Espanha x Arábia Saudita: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo Em Atlanta, Espanha busca espantar crise no Grupo H contra os sauditas

Neste domingo (21), às 13h (horário de Brasília), a Espanha enfrenta a Arábia Saudita no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pela segunda rodada do Grupo H. O confronto ganhou ares de decisão, já que a rodada de abertura terminou com um empate geral, deixando todos os quatro integrantes da chave rigorosamente iguais com um ponto. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo ESP SAU Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo H Data e Hora Domingo, 21 de junho de 2026, às 13h (de Brasília) Local Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Árbitro Raphael Claus (BRA) Assistentes Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo (BRA) Var Não informado Onde assistir

Como chegam Espanha e Arábia Saudita para a partida?

O clima na seleção espanhola é de cobrança. O empate sem gols na estreia diante de Cabo Verde aumentou o tom das críticas da imprensa local sobre o técnico Luis de la Fuente, contestado por um esquema tático considerado previsível. Para piorar, o treinador não terá o atacante Víctor Muñoz, lesionado na panturrilha. A joia Lamine Yamal, embora recuperada de dores físicas, deve começar no banco de reservas, sendo poupada para o decorrer da partida.

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Víctor Muñoz e Nico Williams em treino da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun /Getty Images / AFP)

Do lado da Arábia Saudita, o sentimento é de total otimismo. A equipe comandada por Georgios Donis conquistou um ponto valioso ao segurar o empate por 1 a 1 contra o Uruguai e confia na sua forte aplicação tática para surpreender os europeus. Apostando no entrosamento e na manutenção da equipe titular, os sauditas tentam pontuar novamente para chegar à última rodada com chances reais de uma classificação histórica.

Arábia Saudita e Uruguai empataram em 1 a 1, pelo grupo H, da Copa do Mundo. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

✅ Ficha do jogo: Espanha x Arábia Saudita

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo H - 2ª rodada)

Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo H - 2ª rodada) 📅 Data: Domingo, 21 de junho de 2026

Domingo, 21 de junho de 2026 ⏰ Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA) 📺 Onde assistir: CazéTV (Disponível sem custo adicional no Disney+)

📋 Prováveis Escalações

ESPANHA: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Gavi e Fabián Ruiz; Ferran Torres e Mikel Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.

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ARÁBIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Nasser Al Dawsari e Abdullah Al Khaibari; Musab Al Juwayr e Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.

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