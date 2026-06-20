Bélgica x Irã: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
No SoFi Stadium, Bélgica e Irã buscam a primeira vitória no Grupo G
A Copa do Mundo de 2026 bota frente a frente duas seleções em busca de afirmação neste domingo (21), às 16h (horário de Brasília). No imponente SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA), Bélgica e Irã duelam pela segunda rodada do Grupo G. Como as duas partidas da rodada de abertura terminaram em igualdade, a chave está totalmente empatada, transformando este confronto em uma verdadeira decisão: quem somar três pontos coloca um pé na próxima fase. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+
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Ficha do jogo
Como chegam Bélgica e Irã para a partida?
A Bélgica entra em campo pressionada após o frustrante empate por 1 a 1 contra o Egito na estreia. O técnico Rudi Garcia tratou a semana com foco total, blindando o elenco e cobrando uma postura de "final de campeonato" dos atletas. Buscando maior presença de área e agressividade no setor ofensivo, o treinador estuda promover a entrada do centroavante Romelu Lukaku, que balançou as redes vindo do banco no primeiro jogo, na vaga de Charles De Ketelaere. O craque Kevin De Bruyne segue como o cérebro da equipe.
Do lado do Irã, a preparação para o confronto ganhou contornos dramáticos fora das quatro linhas. O técnico Amir Ghalenoei disparou críticas públicas contra as severas restrições impostas pelas autoridades dos Estados Unidos à delegação iraniana, afirmando que o clima de tensão geopolítica tem atrapalhado a rotina de treinos e o descanso dos jogadores. Dentro de campo, os iranianos chegam motivados pelo movimentado empate por 2 a 2 contra a Nova Zelândia e apostam na liderança técnica do atacante Mehdi Taremi para surpreender os europeus.
✅ Ficha do jogo: Bélgica x Irã
- Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo G - 2ª rodada)
- 📅 Data: Domingo, 21 de junho de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
- 📺 Onde assistir: CazéTV (Disponível sem custo adicional no Disney+)
📋 Prováveis Escalações
BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans, Leandro Trossard e Kevin De Bruyne; Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku) e Jeremy Doku. Técnico: Rudi Garcia.
IRÃ: Alireza Beyranvand; Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Milad Mohammadi; Saman Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Mohammad Mohebi e Ariya Yousefi; Mehdi Taremi e Shahriyar Moghanloo. Técnico: Amir Ghalenoei.
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