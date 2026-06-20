Uruguai x Cabo Verde: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções do Grupo H se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo
Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Uruguai não conseguiu sair do empate na estreia da competição, contra a Arábia Saudita. Os sul-americanos começaram perdendo, mas Bielsa conseguiu melhorar a equipe uruguaia, que voltou ao segundo tempo com uma pressão muito maior. Após tanta insistência, a Celeste empatou e incendiou o jogo, mas não conseguiu fazer outro gol.
Apesar de algumas atuações brilhantes durante o ciclo, a equipe sofreu um pouco com a instabilidade e irregularidade. Ao longo do período, o Uruguai mostrou dificuldade para manter um nível constante, o que segue sendo a principal dúvida para o Mundial. Como aspecto positivo, a equipe conta com um forte meio-campo, mas não deve contar com Giorgian de Arrascaeta para a partida.
O Cabo Verde vem de uma atuação histórica contra a Espanha, em que segurou o 0 a 0. O goleiro Vozinha fez uma partida de destaque, com ótimas defesas, e chegou a ganhar mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais.
Bubista, ídolo do futebol cabo-verdiano, comanda a seleção desde 2020 e foi o responsável por conduzir o país ao momento mais importante de sua história. Seu trabalho é marcado pela organização tática, intensidade física e valorização dos jogadores espalhados pelas ligas europeias.
Tudo sobre Uruguai x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Uruguai 🆚 Cabo Verde
Copa do Mundo 2026 – Grupo H
📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Espen Eskas (NOR)
🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)
🖥️ VAR: Willy Delajod (FRA).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Uruguai
Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Bentancur, Ugarte, Araujo; Canobbio, Nunez.
Técnico: Marcelo Bielsa.
⚪ Cabo Verde
Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, S. Cabral; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Livramento, J. Cabral.
Técnico: Bubista.
Uruguai x Cabo Verde
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