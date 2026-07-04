Astro segue como dúvida na Inglaterra para duelo na Copa do Mundo
Lateral-direito não participou do último treino antes das oitavas de final da Copa
Reece James continua como dúvida da Inglaterra para o confronto contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O lateral-direito não participou do último treinamento da equipe neste sábado (4), na Cidade do México, enquanto o zagueiro Jarell Quansah voltou a treinar normalmente e está novamente à disposição do técnico Thomas Tuchel.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
James faz trabalho separado
James desfalcou a Inglaterra nas duas últimas partidas da Copa do Mundo após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa nos minutos finais do empate sem gols com Gana. Desde então, o jogador ainda não conseguiu retornar aos treinamentos completos com o restante do elenco.
Segundo a Football Association (FA), o defensor realizou um programa individual de recuperação, longe das atividades em campo, e foi o único atleta ausente na última sessão antes da partida contra o México.
Quansah reforça opções de Tuchel
Em contrapartida, Jarell Quansah está recuperado de uma lesão muscular sofrida no empate contra o Panamá e voltou a treinar normalmente. O defensor pode atuar tanto como zagueiro quanto na lateral direita, ampliando as opções de Thomas Tuchel para o setor.
Na vitória sobre a República Democrática do Congo, o treinador escalou Djed Spence como titular na lateral direita. Durante a partida, o volante Declan Rice, que também convive com um problema muscular, terminou o confronto improvisado na posição.
Apesar do incômodo, Rice deve estar à disposição para enfrentar o México no Estádio Azteca, em duelo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi'Há 50 minutos
Copa do Mundo 2026
Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e FrançaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Dê suas notas: França elimina Paraguai e avança às quartas da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Quem a França vai enfrentar nas quartas da Copa do Mundo?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Mbappé decide, e França passa pelo Paraguai nas oitavas da Copa do MundoHá 1 hora
Mais LANCE!