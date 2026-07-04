Astro segue como dúvida na Inglaterra para duelo na Copa do Mundo Lateral-direito não participou do último treino antes das oitavas de final da Copa

Reece James continua como dúvida da Inglaterra para o confronto contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O lateral-direito não participou do último treinamento da equipe neste sábado (4), na Cidade do México, enquanto o zagueiro Jarell Quansah voltou a treinar normalmente e está novamente à disposição do técnico Thomas Tuchel.

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James faz trabalho separado

James desfalcou a Inglaterra nas duas últimas partidas da Copa do Mundo após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa nos minutos finais do empate sem gols com Gana. Desde então, o jogador ainda não conseguiu retornar aos treinamentos completos com o restante do elenco.

Segundo a Football Association (FA), o defensor realizou um programa individual de recuperação, longe das atividades em campo, e foi o único atleta ausente na última sessão antes da partida contra o México.

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Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Quansah reforça opções de Tuchel

Em contrapartida, Jarell Quansah está recuperado de uma lesão muscular sofrida no empate contra o Panamá e voltou a treinar normalmente. O defensor pode atuar tanto como zagueiro quanto na lateral direita, ampliando as opções de Thomas Tuchel para o setor.

Na vitória sobre a República Democrática do Congo, o treinador escalou Djed Spence como titular na lateral direita. Durante a partida, o volante Declan Rice, que também convive com um problema muscular, terminou o confronto improvisado na posição.

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Apesar do incômodo, Rice deve estar à disposição para enfrentar o México no Estádio Azteca, em duelo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Jarell Quansah em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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