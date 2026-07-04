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Astro segue como dúvida na Inglaterra para duelo na Copa do Mundo

Lateral-direito não participou do último treino antes das oitavas de final da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 21:29
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Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Reece James continua como dúvida da Inglaterra para o confronto contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O lateral-direito não participou do último treinamento da equipe neste sábado (4), na Cidade do México, enquanto o zagueiro Jarell Quansah voltou a treinar normalmente e está novamente à disposição do técnico Thomas Tuchel.

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    James faz trabalho separado

    James desfalcou a Inglaterra nas duas últimas partidas da Copa do Mundo após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa nos minutos finais do empate sem gols com Gana. Desde então, o jogador ainda não conseguiu retornar aos treinamentos completos com o restante do elenco.

    Segundo a Football Association (FA), o defensor realizou um programa individual de recuperação, longe das atividades em campo, e foi o único atleta ausente na última sessão antes da partida contra o México.

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    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Quansah reforça opções de Tuchel

    Em contrapartida, Jarell Quansah está recuperado de uma lesão muscular sofrida no empate contra o Panamá e voltou a treinar normalmente. O defensor pode atuar tanto como zagueiro quanto na lateral direita, ampliando as opções de Thomas Tuchel para o setor.

    Na vitória sobre a República Democrática do Congo, o treinador escalou Djed Spence como titular na lateral direita. Durante a partida, o volante Declan Rice, que também convive com um problema muscular, terminou o confronto improvisado na posição.

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    Apesar do incômodo, Rice deve estar à disposição para enfrentar o México no Estádio Azteca, em duelo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

    Quansah lateral inglaterra
    Jarell Quansah em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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