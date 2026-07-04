Quem a França vai enfrentar nas quartas da Copa do Mundo? Franceses e marroquinos se enfrentam valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo

A França superou o Paraguai por 1 a 0 em um duelo duro na Filadélfia e garantiu a sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Com a vaga carimbada entre as oito melhores seleções do planeta, o elenco comandado por Didier Deschamps agora se prepara para medir forças contra Marrocos, reeditando um confronto que marcou a edição do Catar em 2022.

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A partida decisiva está agendada para a próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), prometendo parar o mundo do futebol em busca de uma vaga na semifinal do torneio.

O caminho até as quartas de final

Os dois semifinalistas de 2022 chegam para o confronto embalados por ótimas exibições na fase de oitavas de final realizada neste sábado (4):

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A França contou com o brilho de Kylian Mbappé, que balançou as redes contra os paraguaios, chegou ao seu 7º gol no atual torneio (19º na história dos Mundiais) e comandou a classificação para a próxima fase.

O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Marrocos não tomou conhecimento do Canadá e aplicou uma goleada por 3 a 0, com uma atuação de gala do meia Ounahi, autor de dois gols, e fechamento do placar nos acréscimos por Rahimi.

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Elenco de Marrocos comemora goleada sobre o Canadá; equipe africana chega forte para o reencontro com os franceses (Foto: Thomas Coex / AFP)

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