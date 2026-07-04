logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mbappé rasga o verbo após Paraguai x França: 'Também sabemos jogar futebol sujo'

Jogador fez o gol da classificação francesa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 21:06
Favorite o Lance! no Google
Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A França sofreu, mas avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, neste sábado (4), na Filadélfia, Kylian Mbappé valorizou a capacidade dos Bleus de se adaptarem a um jogo duro, físico e pouco confortável.

  • México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    México x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 6 horas
  • Mbappé comemora classificação da França as oitavas de final da Copa do Mundo com companheiros

    Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: ‘Se fosse o Messi’

    Copa do Mundo 2026
    Há 29 minutos
  • Mappé gritando na cara do goleiro do Paraguai, Orlando Gill

    Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 46 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Autor do único gol da partida, em cobrança de pênalti, o camisa 10 afirmou que a seleção francesa mostrou não depender apenas de um futebol ofensivo e técnico para vencer.

    — Sabíamos o tipo de jogo que teríamos. Acho que, pela forma como jogamos, foi muito bom. Mostramos que não somos apenas uma equipe que sabe jogar um futebol ofensivo. Se for preciso colocar as mãos na merda, vamos colocar as mãos na merda, desculpa a expressão. Não temos problema com isso — disse Mbappé.

    continua após a publicidade

    O capitão francês também afirmou que o Paraguai tentou levar o confronto para um cenário de mais contato, disputa e desgaste emocional. Para Mbappé, a França aceitou esse tipo de jogo e foi superior mesmo em uma proposta que não costuma ser associada aos Bleus.

  • Gustavo Gómez, do Palmeiras, em duelo com a França

    Atuação de Gustavo Gómez contra a França repercute no exterior: 'Tem que ser'

    Fora de Campo
    Há 7 minutos
  • México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    México x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 6 horas
  • Mbappé comemora classificação da França as oitavas de final da Copa do Mundo com companheiros

    Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi'

    Copa do Mundo 2026
    Há 29 minutos

    • — Eles acharam que viríamos jogar de smoking, que faríamos apenas jogadas bonitas e tabelas. Nós também sabemos jogar o futebol sujo. Fizemos isso hoje, vencemos e, mesmo assim, fomos melhores que eles nesse aspecto. É o futebol deles, a maneira deles de jogar. Todo mundo joga com as armas que tem. Não existe jeito bom ou ruim de jogar futebol. Só existe uma coisa: vencer — afirmou.

    continua após a publicidade

    A partida foi marcada por muitas faltas, discussões e clima quente entre os jogadores. Mbappé se desentendeu mais de uma vez com atletas paraguaios, especialmente com Cáceres, mas manteve a frieza para decidir a classificação em cobrança de pênalti no segundo tempo.

    França agora encara o Marrocos

    Com a vitória, a França avançou para enfrentar o Marrocos nas quartas de final. A seleção africana eliminou o Canadá mais cedo, com vitória por 3 a 0, e agora reencontra os Bleus em um duelo que promete grande carga emocional.

    continua após a publicidade

    Mbappé também comentou a possibilidade de enfrentar Achraf Hakimi, seu amigo e ex-companheiro de PSG.

    — Acho que ele já deve ter me mandado mensagem. Agora precisamos recuperar e focar no Marrocos. Sabemos que é uma grande equipe e estamos felizes por enfrentá-los. Vamos dar o nosso melhor para seguir nosso caminho — completou.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França
    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França (Foto: Foto: Charly Triballeau / AFP
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e França

    Há 55 minutos
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: França elimina Paraguai e avança às quartas da Copa do Mundo

    Há 55 minutos
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Quem a França vai enfrentar nas quartas da Copa do Mundo?

    Há 1 hora
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé decide, e França passa pelo Paraguai nas oitavas da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?

    Há 1 hora
    Mbappé arrumando a bola na marca do pênalti contra o Paraguai na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?

    Hervé Renard - Marrocos

    Treinador que assumiu seleção durante a Copa do Mundo é demitido

    Jogadores de Paraguai e França durante confusão na Copa do Mundo

    Confusão em Paraguai x França na Copa repercute: 'Libertadores'

    Carlo Ancelotti, durante coletiva de imprensa no MetLife, véspera de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Para Ancelotti, Brasil ainda não passou de 7,5 na Copa do Mundo

    Bruno Guimarães durante treino da Seleção nos Estados Unidos

    Bruno Guimarães promete 'morrer em campo' pelo Brasil por vaga nas quartas

    Matías Galarza comemora gol convertido contra a Alemanha

    Onde joga Galarza, meia ex-Vasco que é destaque do Paraguai na Copa?

    Orlando Gill (reprodução Instagram)

    Goleiro do Paraguai, Orlando Gill vendeu uniforme para salvar a vida do filho

    Gabriel Martinelli durante o treino da Seleção nos EUA

    Brasil x Noruega: por que Martinelli virou favorito na vaga de Paquetá

    Seleção canadense se despediu da Copa do Mundo. (Canadá/Divulgação)

    Canadá se torna o primeiro país-sede a ser eliminado nesta Copa do Mundo