Mbappé rasga o verbo após Paraguai x França: 'Também sabemos jogar futebol sujo'
Jogador fez o gol da classificação francesa
A França sofreu, mas avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, neste sábado (4), na Filadélfia, Kylian Mbappé valorizou a capacidade dos Bleus de se adaptarem a um jogo duro, físico e pouco confortável.
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Autor do único gol da partida, em cobrança de pênalti, o camisa 10 afirmou que a seleção francesa mostrou não depender apenas de um futebol ofensivo e técnico para vencer.
— Sabíamos o tipo de jogo que teríamos. Acho que, pela forma como jogamos, foi muito bom. Mostramos que não somos apenas uma equipe que sabe jogar um futebol ofensivo. Se for preciso colocar as mãos na merda, vamos colocar as mãos na merda, desculpa a expressão. Não temos problema com isso — disse Mbappé.
O capitão francês também afirmou que o Paraguai tentou levar o confronto para um cenário de mais contato, disputa e desgaste emocional. Para Mbappé, a França aceitou esse tipo de jogo e foi superior mesmo em uma proposta que não costuma ser associada aos Bleus.
— Eles acharam que viríamos jogar de smoking, que faríamos apenas jogadas bonitas e tabelas. Nós também sabemos jogar o futebol sujo. Fizemos isso hoje, vencemos e, mesmo assim, fomos melhores que eles nesse aspecto. É o futebol deles, a maneira deles de jogar. Todo mundo joga com as armas que tem. Não existe jeito bom ou ruim de jogar futebol. Só existe uma coisa: vencer — afirmou.
A partida foi marcada por muitas faltas, discussões e clima quente entre os jogadores. Mbappé se desentendeu mais de uma vez com atletas paraguaios, especialmente com Cáceres, mas manteve a frieza para decidir a classificação em cobrança de pênalti no segundo tempo.
França agora encara o Marrocos
Com a vitória, a França avançou para enfrentar o Marrocos nas quartas de final. A seleção africana eliminou o Canadá mais cedo, com vitória por 3 a 0, e agora reencontra os Bleus em um duelo que promete grande carga emocional.
Mbappé também comentou a possibilidade de enfrentar Achraf Hakimi, seu amigo e ex-companheiro de PSG.
— Acho que ele já deve ter me mandado mensagem. Agora precisamos recuperar e focar no Marrocos. Sabemos que é uma grande equipe e estamos felizes por enfrentá-los. Vamos dar o nosso melhor para seguir nosso caminho — completou.
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