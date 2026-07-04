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Dê suas notas: França elimina Paraguai e avança às quartas da Copa do Mundo

Avalie o desempenho dos jogadores de França e Paraguai na classificação dos Bleus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 20:14
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O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia
Mbappé comemora gol em Paraguai x França. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A França garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Paraguai por 1 a 0, neste sábado (4), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em um duelo marcado pelo forte calor, muita disputa física e poucas oportunidades claras, Kylian Mbappé foi decisivo mais uma vez ao converter um pênalti no segundo tempo e assegurar a classificação da equipe de Didier Deschamps. Agora, os franceses terão pela frente o Marrocos, que mais cedo eliminou o Canadá.

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    • Como foi o jogo?

    O Paraguai adotou uma postura defensiva desde o apito inicial e dificultou bastante a vida da França. Com uma linha de cinco defensores e forte marcação no meio-campo, a equipe de Gustavo Alfaro fechou os espaços e obrigou os franceses a circularem a bola sem encontrar profundidade. Apesar do amplo domínio da posse, os Bleus criaram poucas chances efetivas durante a etapa inicial, recorrendo principalmente às finalizações de média distância.

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    Mesmo controlando as ações ofensivas, a França encontrou dificuldades para superar a boa atuação da defesa paraguaia, que neutralizou as tentativas de Mbappé, Dembélé e Barcola. A melhor oportunidade antes do intervalo surgiu em um chute de Koné que desviou na marcação e passou perto da trave defendida por Orlando Gill. Do outro lado, o Paraguai pouco conseguiu atacar, apostando em contra-ataques e bolas longas, mas praticamente não exigiu Maignan.

    Na volta do intervalo, os franceses aumentaram o ritmo e passaram a pressionar com mais intensidade. Mbappé chegou a desperdiçar uma grande oportunidade logo nos primeiros minutos, mas a insistência foi recompensada aos 24 minutos. Doué invadiu a área, sofreu contato de Diego Gómez e, após revisão do VAR, o árbitro assinalou o pênalti. Mbappé assumiu a responsabilidade, deslocou o goleiro Gill e marcou o único gol da partida, chegando a sete na Copa do Mundo e igualando Messi na artilharia do torneio.

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    Depois de sofrer o gol, o Paraguai tentou adiantar suas linhas em busca do empate, mas encontrou dificuldades para transformar a maior posse de bola em oportunidades claras. A França administrou a vantagem com segurança, controlou os espaços defensivos e ainda criou chances para ampliar nos minutos finais, parando em boas intervenções de Gill, que evitou um placar mais elástico.

    O que vem por aí?

    Classificada, a França enfrentará o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo. Os marroquinos avançaram após vencer o Canadá por 3 a 0, com dois gols de Ounahi e um de Rahimi. O confronto entre franceses e africanos vale uma vaga nas semifinais do Mundial.

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    France's forward #20 Desire Doue is fouled by Paraguay's midfielder #14 Andres Cubas during the 2026 World Cup round of 16 football match between Paraguay and France at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on July 4, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
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