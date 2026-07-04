Mbappé decide, e França passa pelo Paraguai nas oitavas da Copa do Mundo Camisa 10 chegou a 7 gols no Mundial e empatou com Messi no topo da artilharia

A França venceu o Paraguai por 1 a 0, neste sábado (4), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Em um jogo travado, quente dentro e fora de campo, Mbappé marcou o gol da classificação em cobrança de pênalti no segundo tempo. A equipe de Didier Deschamps agora enfrenta o Marrocos, que mais cedo derrotou o Canadá por 3 a 0.

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O duelo teve clima de Libertadores para os franceses. O Paraguai montou uma linha de cinco defensores, fechou espaços, abusou da disputa física e irritou a França durante boa parte da partida. Os Bleus tiveram muito mais posse de bola, mas encontraram dificuldade para transformar domínio territorial em chances claras.

França tem posse, mas para no bloqueio paraguaio

A França começou controlando a bola e empurrando o Paraguai para o campo de defesa. Com Koundé, Dembélé e Olise pelo lado direito, a equipe tentou acelerar as jogadas, enquanto Mbappé e Barcola buscavam espaços na última linha.

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O problema foi a falta de profundidade. O Paraguai, no 5-4-1 de Gustavo Alfaro, protegeu bem a entrada da área e obrigou os franceses a finalizar de longe. Koné teve a melhor chance da etapa inicial, em chute de fora da área que desviou e passou perto da trave de Gill.

Com temperatura próxima dos 38°C e sensação térmica acima dos 40°C, as pausas para hidratação foram importantes em Filadélfia. O calor ajudou a deixar o jogo mais arrastado, especialmente no primeiro tempo.

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Gill salva, mas Mbappé decide

Na volta do intervalo, a França aumentou o ritmo. Logo aos cinco minutos, Maignan lançou Mbappé em velocidade, e o atacante ficou cara a cara com Gill. Na hora da finalização, porém, Cáceres apareceu para fazer um corte providencial e evitar o gol.

Aos 19 minutos, Doué invadiu a área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR. Depois da revisão, confirmou o pênalti. Mbappé foi para a bola e bateu com categoria. Gill caiu para um lado, e o camisa 10 colocou no canto baixo, abrindo o placar para a França.

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A partir daí, o Paraguai tentou se lançar ao ataque, mas seguiu com dificuldade para criar. A França, mesmo sem brilho, controlou melhor os espaços e administrou a vantagem até o apito final.

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O lance de Doué mudou o jogo. O meia entrou no segundo tempo, deu mais mobilidade ao ataque francês e sofreu o pênalti que decidiu a classificação. Em uma partida na qual a França tinha a bola, mas não conseguia furar o bloqueio paraguaio, a jogada individual fez a diferença.

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Deu aula 🏅

Mbappé decidiu mais uma vez. O camisa 10 viveu uma partida de tensão, foi caçado, discutiu com marcadores, reclamou de faltas e ainda assim manteve a frieza no momento mais importante. Na cobrança de pênalti, deslocou Gill e colocou a França nas quartas.

Ficou abaixo 📉

O ataque do Paraguai pouco produziu. A equipe de Gustavo Alfaro competiu, incomodou, fechou espaços e irritou a França, mas teve dificuldade enorme para segurar a bola no campo ofensivo. Enciso e Almirón ficaram isolados, e Maignan quase não foi exigido.

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Não vou ver isso sozinho 👀

Já nos acréscimos, Orlando Gill, um dos grandes destaques da Copa do Mundo até aqui, impediu Mbappé de assumir o topo da artilharia da competição. O goleiro fez duas defesas seguidas e não deixou os franceses matarem o jogo

✅Ficha técnica

PARAGUAI 0 x 1 FRANÇA

Copa do Mundo – Oitavas de final

📅 Data e horário: sábado, 4 de julho de 2026, às 18h

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos

⚽ Gol: Mbappé, 24'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: Barcola e Koné

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Paraguai

Gill; Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete (Canale) e Junior Alonso; Cubas, Diego Gómez (Maurício), Galarza e Almirón (Ávalos); Enciso (Caballero).

Técnico: Gustavo Alfaro.

França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné, Rabiot e Olise; Dembélé (Cherki), Mbappé e Barcola (Doué).

Técnico: Didier Deschamps.