logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mbappé decide, e França passa pelo Paraguai nas oitavas da Copa do Mundo

Camisa 10 chegou a 7 gols no Mundial e empatou com Messi no topo da artilharia

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 20:05
Favorite o Lance! no Google
O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia
Mbappé comemora gol da classificação da França contra Paraguai (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A França venceu o Paraguai por 1 a 0, neste sábado (4), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Em um jogo travado, quente dentro e fora de campo, Mbappé marcou o gol da classificação em cobrança de pênalti no segundo tempo. A equipe de Didier Deschamps agora enfrenta o Marrocos, que mais cedo derrotou o Canadá por 3 a 0.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos
  • Hervé Renard - Marrocos

    Treinador que assumiu seleção durante a Copa do Mundo é demitido

    Copa do Mundo 2026
    Há 42 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    O duelo teve clima de Libertadores para os franceses. O Paraguai montou uma linha de cinco defensores, fechou espaços, abusou da disputa física e irritou a França durante boa parte da partida. Os Bleus tiveram muito mais posse de bola, mas encontraram dificuldade para transformar domínio territorial em chances claras.

    França tem posse, mas para no bloqueio paraguaio

    A França começou controlando a bola e empurrando o Paraguai para o campo de defesa. Com Koundé, Dembélé e Olise pelo lado direito, a equipe tentou acelerar as jogadas, enquanto Mbappé e Barcola buscavam espaços na última linha.

    continua após a publicidade
  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?

    Há 12 minutos
  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quem a França vai enfrentar nas quartas da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Mbappé arrumando a bola na marca do pênalti contra o Paraguai na Copa do Mundo

    Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos

    • O problema foi a falta de profundidade. O Paraguai, no 5-4-1 de Gustavo Alfaro, protegeu bem a entrada da área e obrigou os franceses a finalizar de longe. Koné teve a melhor chance da etapa inicial, em chute de fora da área que desviou e passou perto da trave de Gill.

    Com temperatura próxima dos 38°C e sensação térmica acima dos 40°C, as pausas para hidratação foram importantes em Filadélfia. O calor ajudou a deixar o jogo mais arrastado, especialmente no primeiro tempo.

    continua após a publicidade

    Gill salva, mas Mbappé decide

    Na volta do intervalo, a França aumentou o ritmo. Logo aos cinco minutos, Maignan lançou Mbappé em velocidade, e o atacante ficou cara a cara com Gill. Na hora da finalização, porém, Cáceres apareceu para fazer um corte providencial e evitar o gol.

    Aos 19 minutos, Doué invadiu a área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR. Depois da revisão, confirmou o pênalti. Mbappé foi para a bola e bateu com categoria. Gill caiu para um lado, e o camisa 10 colocou no canto baixo, abrindo o placar para a França.

    continua após a publicidade

    A partir daí, o Paraguai tentou se lançar ao ataque, mas seguiu com dificuldade para criar. A França, mesmo sem brilho, controlou melhor os espaços e administrou a vantagem até o apito final.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O lance de Doué mudou o jogo. O meia entrou no segundo tempo, deu mais mobilidade ao ataque francês e sofreu o pênalti que decidiu a classificação. Em uma partida na qual a França tinha a bola, mas não conseguia furar o bloqueio paraguaio, a jogada individual fez a diferença.

    continua após a publicidade

    Deu aula 🏅

    Mbappé decidiu mais uma vez. O camisa 10 viveu uma partida de tensão, foi caçado, discutiu com marcadores, reclamou de faltas e ainda assim manteve a frieza no momento mais importante. Na cobrança de pênalti, deslocou Gill e colocou a França nas quartas.

    Ficou abaixo 📉

    O ataque do Paraguai pouco produziu. A equipe de Gustavo Alfaro competiu, incomodou, fechou espaços e irritou a França, mas teve dificuldade enorme para segurar a bola no campo ofensivo. Enciso e Almirón ficaram isolados, e Maignan quase não foi exigido.

    continua após a publicidade

    Não vou ver isso sozinho 👀

    Já nos acréscimos, Orlando Gill, um dos grandes destaques da Copa do Mundo até aqui, impediu Mbappé de assumir o topo da artilharia da competição. O goleiro fez duas defesas seguidas e não deixou os franceses matarem o jogo

    ✅Ficha técnica

    PARAGUAI 0 x 1 FRANÇA
    Copa do Mundo – Oitavas de final

    📅 Data e horário: sábado, 4 de julho de 2026, às 18h
    📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos
    Gol: Mbappé, 24'/2ºT
    🟨 Cartões amarelos: Barcola e Koné

    continua após a publicidade
    Paraguai

    Gill; Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete (Canale) e Junior Alonso; Cubas, Diego Gómez (Maurício), Galarza e Almirón (Ávalos); Enciso (Caballero).
    Técnico: Gustavo Alfaro.

    França

    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné, Rabiot e Olise; Dembélé (Cherki), Mbappé e Barcola (Doué).
    Técnico: Didier Deschamps.

    Mbappé cobra pênalti em Paraguai x França na Copa do Mundo
    Mbappé cobra pênalti em Paraguai x França na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Hervé Renard - Marrocos

    Copa do Mundo 2026

    Treinador que assumiu seleção durante a Copa do Mundo é demitido

    Há 42 minutos
    Jogadores de Paraguai e França durante confusão na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Confusão em Paraguai x França na Copa repercute: 'Libertadores'

    Há 1 hora
    Carlo Ancelotti, durante coletiva de imprensa no MetLife, véspera de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Para Ancelotti, Brasil ainda não passou de 7,5 na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Bruno Guimarães durante treino da Seleção nos Estados Unidos

    Seleção Brasileira

    Bruno Guimarães promete 'morrer em campo' pelo Brasil por vaga nas quartas

    Há 1 hora
    Matías Galarza comemora gol convertido contra a Alemanha

    Copa do Mundo 2026

    Onde joga Galarza, meia ex-Vasco que é destaque do Paraguai na Copa?

    Há 1 hora
    Orlando Gill (reprodução Instagram)

    Copa do Mundo 2026

    Goleiro do Paraguai, Orlando Gill vendeu uniforme para salvar a vida do filho

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Gabriel Martinelli durante o treino da Seleção nos EUA

    Brasil x Noruega: por que Martinelli virou favorito na vaga de Paquetá

    Seleção canadense se despediu da Copa do Mundo. (Canadá/Divulgação)

    Canadá se torna o primeiro país-sede a ser eliminado nesta Copa do Mundo

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Paraguai x França reúne líderes do power ranking da Fifa na Copa do Mundo

    Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Goleiro da Espanha pede atenção com Cristiano Ronaldo em decisão na Copa

    O meio-campista marroquino #08 Azzedine Ounahi comemora o primeiro gol de sua equipe com os companheiros durante a partida da fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Marrocos

    Dê suas notas: Marrocos despacha Canadá e avança para as quartas da Copa

    Ounahi finaliza para abrir o placar para Marrocos sobre o Canadá em cobrança de falta ensaiada

    Canadá x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    Pins da Copa do Mundo são dados aos jornalistas que acompanham o torneio

    Pins das sedes viram troféus para jornalistas na cobertura da Copa

    Azzedine Ounahi (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Quem é Azzedine Ounahi, herói da classificação de Marrocos na Copa?