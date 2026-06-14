Ibrahimovic troca estreia da Suécia na Copa pelo UFC Casa Branca
Ídolo sueco está em Washington para evento de MMA
Maior ídolo da história da Suécia, o ex-atacante Zlatan Ibrahimovic não acompanhou, neste domingo, a estreia do país na Copa do Mundo, em Monterrey, no México, contra a Tunísia. Isso porque o maior artilheiro da seleção do país, com 62 gols, é um dos convidados vip's do UFC Casa Branca, em Washington, nos EUA.
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Nas redes sociais, Ibra postou uma foto de sua poltrona no badalado evento em solo americano e um vídeo da plateia. Trata-se da primeira edição de uma competição do UFC na sede do governo local. O presidente Donald Trump, a propósito, também está presente, ao lado da esposa, Melania.
O ex-jogador sueco gosta de lutas e não é de hoje. Isso porque Ibrahimovic é faixa preta no taekwondo.
Antes, porém, de prestigiar o evento na sede do governo americano, Ibra também marcou presença na estreia dos EUA na Copa do Mundo, na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, na sexta-feira. O astro francês Thierry Henry participou de uma transmissão ao lado do ídolo sueco.
Caso estivesse em Monterrey neste domingo, Ibra teria visto e celebrado um dos gols mais rápidos do Mundial até aqui: Yasin Ayari, aos sete minutos de jogo. Aos 29 do primeiro tempo, Alexander Isak ampliou para a seleção europeia, enquanto Omar Rekik diminuiu antes do intervalo.
Royal wave pic.twitter.com/lRY0Ww1bGT— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 14, 2026
Brasileiros vencem no UFC Casa Branca
No UFC Casa Branca, os dois primeiros brasileiros que subiram ao octógono venceram por nocaute: Diego Lopes e Maurício Ruffy. Na co-luta principal, mais um brasuca estará em ação: Alex Poatan contra o francês Ciryl Gane.
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