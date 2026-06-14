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Ibrahimovic troca estreia da Suécia na Copa pelo UFC Casa Branca

Ídolo sueco está em Washington para evento de MMA

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 23:47
Atualizado há 2 minutos
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Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)
Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)

Maior ídolo da história da Suécia, o ex-atacante Zlatan Ibrahimovic não acompanhou, neste domingo, a estreia do país na Copa do Mundo, em Monterrey, no México, contra a Tunísia. Isso porque o maior artilheiro da seleção do país, com 62 gols, é um dos convidados vip's do UFC Casa Branca, em Washington, nos EUA.

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    Nas redes sociais, Ibra postou uma foto de sua poltrona no badalado evento em solo americano e um vídeo da plateia. Trata-se da primeira edição de uma competição do UFC na sede do governo local. O presidente Donald Trump, a propósito, também está presente, ao lado da esposa, Melania.

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    O ex-jogador sueco gosta de lutas e não é de hoje. Isso porque Ibrahimovic é faixa preta no taekwondo.

    Gráfico mostra curiosidades da carreira do sueco Zlatan Ibrahimovic (Reprodução)
    Gráfico mostra curiosidades da carreira do sueco Zlatan Ibrahimovic (Reprodução)

    Antes, porém, de prestigiar o evento na sede do governo americano, Ibra também marcou presença na estreia dos EUA na Copa do Mundo, na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, na sexta-feira. O astro francês Thierry Henry participou de uma transmissão ao lado do ídolo sueco.

    Caso estivesse em Monterrey neste domingo, Ibra teria visto e celebrado um dos gols mais rápidos do Mundial até aqui: Yasin Ayari, aos sete minutos de jogo. Aos 29 do primeiro tempo, Alexander Isak ampliou para a seleção europeia, enquanto Omar Rekik diminuiu antes do intervalo.

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    O sueco Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)
    O sueco Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)

    Brasileiros vencem no UFC Casa Branca

    No UFC Casa Branca, os dois primeiros brasileiros que subiram ao octógono venceram por nocaute: Diego Lopes e Maurício Ruffy. Na co-luta principal, mais um brasuca estará em ação: Alex Poatan contra o francês Ciryl Gane.

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