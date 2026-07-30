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Dana White revela 'contratação dos sonhos' fora do UFC

Dirigente pretende ampliar sua participação no mercado do boxe

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 08:44
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)
Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Dana White, presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), vem dividindo suas atenções com um projeto fora do MMA. Em coletiva após o evento Zuffa Boxing 9, no último domingo (26), o estadunidense fez menção à vontade de contratar Gervonta Davis - conhecido como Tank Davis - , atleta com carreira invicta no boxe.

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O dirigente afirmou que tem conversas com o staff do lutador e demonstrou admiração pelo trabalho de Tank Davis. Nos últimos anos, Dana White vem ampliando sua participação no boxe e busca dar mais espaço à modalidade por meio da Zuffa Boxing, empresa ligada ao grupo TKO, que também faz parte da organização do evento.

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— Eu adoro o Tank Davis. Sou fã dele, na verdade. Já conversamos com eles. Acho que ele não tem planos de lutar tão cedo.

A aproximação entre Dana White e Tank Davis é mais uma movimentação do dirigente do UFC para agitar o mercado do boxe. O estadunidense já contratou nomes como Shakur Stevenson, medalha de prata nas Olimpíadas do Rio 2016 na categoria até 56kg.

Lutador de boxe Tank Davis grita em comemoração no ringue
Tank Davis é 'sonho' de Dana White para projeto de boxe (Foto: Reprodução)

Apesar do interesse, um acordo com Tank Davis ainda parece improvável neste momento. Considerado um dos principais nomes do boxe mundial, o lutador não deve voltar aos ringues tão cedo. De acordo com Dana White, não há planos para um retorno em curto prazo.

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Quem é Tank Davis?

Aos 31 anos, Gervonta Davis - o Tank - é considerado um dos principais nomes do boxe na atualidade. Profissional desde 2013, ele construiu uma trajetória invicta na modalidade. O estadunidense soma um cartel de 30 vitórias, nenhuma derrota e um empate, sendo 28 triunfos por nocaute. Ao longo da carreira, superou adversários de destaque, como Ryan Garcia, Rolando Romero e Frank Martin.

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