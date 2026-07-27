Ankalaev aceita desafio de Borrachinha no UFC: 'A menos que fuja' Após vitória, ex-campeão segue em busca de disputar o cinturão dos meio-pesados

Magomed Ankalaev voltou ao caminho das vitórias e já tem um novo alvo em mente. Depois de superar Bogdan Guskov na luta principal do UFC Abu Dhabi, neste sábado (25), o ex-campeão dos meio-pesados (até 93 kg) demonstrou interesse em enfrentar Paulo Borrachinha em seu próximo compromisso. O brasileiro, por sua vez, chegou a provocar o russo nas redes sociais.

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A possibilidade ganhou força após Borrachinha provocar os lutadores nas redes sociais durante o evento. O brasileiro, que ainda não tem data para retornar ao octógono, publicou uma mensagem sobre a categoria e afirmou que iria "salvá-la da monotonia e do tédio".

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Ankalaev parece ter gostado da ideia. Embora seja um dos principais candidatos a uma nova disputa pelo cinturão, o atual campeão Carlos Ulberg está afastado após passar por uma cirurgia no joelho. Diante da incerteza sobre o retorno do neozelandês, o russo prefere se manter ativo e vê Borrachinha como uma opção interessante.

— Eu já sou o desafiante número um, mas, como sabemos, o nosso campeão está lesionado. Não sabemos quando ele vai voltar, então, se a recuperação demorar, eu gostaria de me manter ativo. Acho que vi o Paulo Costa escrever algo para mim. Não tenho certeza do que ele estava tentando dizer. Ele estava tentando me provocar? Então, talvez pudéssemos ter uma boa luta com o Costa, a menos que ele esteja fugindo — afirmou Ankalaev, em coletiva após o evento.

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O ex-campeão dos meio-pesados, inclusive, já projetou quando gostaria que o duelo acontecesse. Caso o UFC aprove a ideia e Borrachinha aceite o desafio, Ankalaev gostaria de voltar ao octógono em Abu Dhabi, já em outubro. O russo ainda aproveitou para alfinetar outros nomes da categoria, afirmando que muitos lutadores evitam enfrentá-lo.

— Parece que muita gente, quando me vê na frente deles, começa a fugir, e eu tenho que ser o único a procurá-los e caçá-los. Às vezes a luta não sai como eu quero, então se o Paulo Costa quiser ficar na minha frente e trocar socos, podemos definitivamente resolver isso aqui em Abu Dhabi — completou.

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Magomed Ankalaev se prepara para luta no UFC Abu Dhabi (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

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