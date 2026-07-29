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Ex-rival de Alex Poatan no UFC é preso nos Estados Unidos

Preso um dia após seu aniversário de 38 anos, Anthony 'Lionheart' Smith foi detido por violência doméstica, ameaça terrorista e cárcere privado

PorDavi CaldasRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 11:36
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Anthony Smith pode pegar mais de 20 anos de prisão (Foto: Reprodução / Instagram)
Anthony Smith pode pegar mais de 20 anos de prisão (Foto: Reprodução / Instagram)

O ex-lutador do UFC Anthony Smith foi preso na última segunda-feira (27), no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Aos 38 anos, o norte-americano enfrenta acusações pesadas na Justiça que, somadas, podem render uma pena superior a 20 anos de reclusão.

De acordo com o relatório policial divulgado pelas autoridades locais, o ex-atleta responde por três crimes de gravidade máxima: violência doméstica com lesão corporal grave, ameaça terrorista e cárcere privado em primeiro grau. Curiosamente, a detenção de Smith ocorreu apenas um dia após o seu aniversário. Até o momento, o ex-lutador segue sob custódia das autoridades e os detalhes específicos sobre a dinâmica do episódio que resultou em sua prisão ainda não foram tornados públicos.

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Conhecido pelo apelido de Lionheart ("Coração de Leão"), Smith teve uma carreira de destaque no MMA profissional. O auge do norte-americano na organização ocorreu em 2019, quando disputou o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) contra o lendário Jon Jones. Após deixar os combates em alto nível, Smith vinha atuando ativamente como analista e comentarista nas transmissões oficiais do UFC.

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Anthony Smith x Alex Poatan no UFC

A trajetória do ex-lutador no UFC também ficou marcada pelo atrito com grandes nomes da divisão de cima, em especial com o brasileiro Alex "Poatan" Pereira. No passado, os dois protagonizaram intensas trocas de farpas pela imprensa depois que Smith fez análises críticas sobre a transição do brasileiro para a categoria dos meio-pesados.

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Na ocasião, o brasileiro subiu do peso-médio (84 kg), em que havia sido campeão, para o meio-pesado. O veterano opinou que Poatan não seria tão letal na divisão do UFC como na classe de peso anterior. Em resposta às alfinetadas, o striker paulista acusou o 'Lionheart' de ser "frustrado" por nunca ter conquistado um cinturão da liga e, após defender com sucesso o seu título dos meio-pesados, chegou a desafiar abertamente Smith para um confronto.

Alex PoaAlex Poatan vence Jiri Prochazka no UFC 303 e conquista cinturão (Foto: Ian Maule/AFP)tan - UFC 303
Alex Poatan vence Jiri Prochazka no UFC 303 e conquista cinturão (Foto: Ian Maule/AFP)

Smith fez questão de reforçar publicamente que havia aceitado o desafio proposto pelo rival. O norte-americano disparou declarações contundentes, afirmando que enfrentaria o brasileiro sob qualquer regra ou circunstância: "Se ele quiser uma luta de polegar, damas, xadrez, eu não ligo. O que quer que ele queira fazer, a resposta é sim. Mas não sou eu que continua desafiando ele."

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No entanto, com o passar do tempo, as divergências foram deixadas de lado. O próprio Anthony Smith admitiu ter uma relação de grande respeito por Alex Poatan, reconhecendo a evolução e o impacto do brasileiro no esporte. O ex-lutador contou que, ao encontrar o brasileiro nos bastidores do UFC 303, evento no qual ambos atuaram no card, ficou claro o fim da rixa entre os dois.

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