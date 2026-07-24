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Vídeo: Conor McGregor treina antes de cirurgia no joelho lesionado

Irlandês sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no UFC 329

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
24/07/2026 16:51
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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Apesar da lesão que frustrou o retorno ao UFC, Conor McGregor deu sequência aos treinamentos. Nesta sexta-feira (24), o irlandês publicou vídeo em suas redes sociais em que aparece levantando peso em uma cadeira extensora, mesmo antes de passar por cirurgia no joelho. Veja no vídeo abaixo.

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O "Notorious" sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco do joelho direito durante o combate com Max Holloway no UFC 329, no dia 11 de julho, em Las Vegas. McGregor já havia tranquilizado os fãs dizendo que manteria o trabalho de fortalecimento muscular antes do procedimento cirúrgico, mas a desenvoltura que demonstrou no exercício com a perna lesionada chamou a atenção.

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Conor McGregor espera breve recuperação

No último domingo (19), Conor McGregor confirmou, via redes sociais, a gravidade da lesão. Curiosamente, o problema foi o mesmo sofrido pelo irlandês na primeira luta contra Max Holloway, em 2013, mas na outra perna. Apesar do diagnóstico, o lutador demonstrou otimismo na recuperação e projetou um breve retorno ao octógono entre julho e setembro de 2027.

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

— (Da última vez) voltei a competir em nove meses para lutar com o Diego Brandão. Com a medicina regenerativa de hoje e os avanços nos métodos de treinamento, é bem possível que eu retorne no próximo verão - escreveu.

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Na luta principal do evento de Las Vegas, McGregor sofreu uma lesão no joelho justamente no primeiro golpe que aplicou, em uma tentativa de chute acrobático. Visivelmente debilitado e sem conseguir se apoiar, ele virou alvo fácil para Holloway, que chegou a gesticular para o árbitro e pedir a interrupção da luta. Momentos depois, a luta foi oficialmente encerrada, decretando a vitória de Max por nocaute técnico.

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