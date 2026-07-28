Conor McGregor anuncia data de despedida do UFC: 'A última dança'
Irlandês enfrenta grave lesão desde a derrota para Max Holloway em julho
A última luta de Conor McGregor no UFC ainda está longe de acontecer. Depois de deixar o octógono em uma situação inesperada no UFC 329, o irlandês confirmou que precisará passar por cirurgia para tratar a lesão sofrida contra Max Holloway. Apesar do novo problema físico, o astro garantiu que pretende voltar à ação em 2027 para cumprir seu último compromisso pela organização.
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A data "exata", na verdade, já está definida. Para repetir o feito deste ano, McGregor projeta retornar ao octógono pela última vez durante a Fight Week, que costuma ser em meados de junho, do ano que vem. O anúncio foi feito pelo próprio lutador irlandês por meio de suas redes sociais.
— O que seria uma surra geracional agora será reiniciado. Semana Internacional da Luta 2027, última dança — escreveu McGregor.
A rapidez com que Conor sofreu a lesão chegou a levantar suspeitas entre os fãs de MMA. Enquanto alguns acreditam que a escorregada nos instantes iniciais tenha sido a responsável pelo problema, outros chegaram a cogitar que o lutador já estivesse lesionado antes mesmo de subir ao octógono. A segunda hipótese, porém, foi negada pelo irlandês, que também destacou a frustração com o incidente.
A suspeita inicial se confirmou, e o lutador sofreu com uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), além do menisco. Com a lesão confirmada, assim como a necessidade de cirurgia, o problema afastará o irlandês do octógono por um ano, com um período estimado de recuperação de cerca de nove meses.
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