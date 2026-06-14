Suécia x Tunísia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo
Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo (14), às 23h (de Brasília), no Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Suécia estreia na Copa do Mundo embalada pela classificação dramática conquistada na repescagem europeia. A equipe comandada por Graham Potter garantiu a vaga ao vencer a Polônia por 3 a 2 nos minutos finais e aposta em um ataque de alto nível formado por Alexander Isak, Viktor Gyökeres e Anthony Elanga para buscar os três pontos logo na estreia.
Apesar da força ofensiva, os suecos chegam ao torneio com algumas dúvidas no sistema defensivo. O empate por 2 a 2 diante da Grécia no último amistoso serviu de alerta para a equipe, que tentará equilibrar sua produção ofensiva com maior solidez na retaguarda.
Do outro lado, a Tunísia chega ao Mundial após uma campanha praticamente perfeita nas Eliminatórias Africanas. A seleção avançou de forma invicta, com nove vitórias e um empate, registrando a melhor pontuação do continente durante a fase classificatória.
A equipe treinada por Sabri Lamouchi, porém, tenta reagir após a goleada por 5 a 0 sofrida para a Bélgica em amistoso preparatório. Apostando na organização coletiva e na disciplina tática, os tunisianos sonham em conquistar uma classificação inédita para o mata-mata da Copa do Mundo.
Tudo sobre Suécia x Tunísia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Suécia 🆚 Tunísia
Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo F
📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Suécia
Kristoffer Nordfeldt; Carl Starfelt, Gustaf Lagerbielke, Nilsson Lindelöf e Daniel Svensson; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari e Jesper Karlström; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres e Alexander Isak.
Técnico: Graham Potter.
🔴 Tunísia
Abdelmouhib Chamakh; Yan Valéry, Montassar Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Anis Ben Slimane e Ismaël Gharbi; Elias Achouri e Firas Chawat.
Técnico: Sabri Lamouchi.
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