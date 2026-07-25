Valter Walker vence no UFC e desafia árbitro como vingança de Poatan
Brasileiro conquistou quinta vitória consecutiva por finalização neste sábado (25)
Valter Walker pode ser conhecido por não levar nada a sério, mas é inegável que, dentro do octógono, é uma potência. Em ascensão nos pesados (até 120,2 kg), o brasileiro conquistou mais uma vitória no UFC Abu Dhabi, neste sábado (25), e manteve o retrospecto perfeito na organização. Ao fim do combate, porém, não deixou de fazer graça: desafiou Herb Dean e prometeu se vingar do árbitro por Alex Poatan.
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O duelo entre Walker e Thomas Petersen não chegou nem aos dois minutos de disputa. O objetivo era começar no boxe, e Valter chegou a pressionar o rival contra a grade do octógono enquanto buscava a melhor abertura para atacar. Entretanto, bastou o norte-americano tentar uma queda para o brasileiro aproveitar e encaixar sua marca registrada: a chave de calcanhar.
Petersen conseguiu se defender e girou até tirar o pé do domínio de Walker. Se não dava para finalizar com o pé, então que fosse com a panturrilha. Pelo menos, é o que deve ter pensado o "Caçador de Pés" antes de conquistar a quinta finalização consecutiva no primeiro round.
Na entrevista pós-luta, ainda dentro do octógono, o peso-pesado exaltou o valor e a força do jiu-jítsu em uma luta de artes marciais mistas e anunciou que abrirá uma academia de BJJ na Rússia. Ao fim, o ex-campeão Daniel Cormier fez a tradicional pergunta: "Quem você quer enfrentar na próxima?". E era tudo o que Walker precisava para voltar a brincar.
— Eu quero lutar na próxima contra o Herb Dean. Ele pegou nosso índio na covardia. Eu vou pegar o Herb Dean e vou dar só cotovelada na nuca dele. Ele vacilou com nosso índio (Alex Poatan), e eu vou fazer a vingança. Herb Dean, eu tô de olho — disse o brasileiro.
O incidente mencionado pelo lutador entre Herb Dean e Alex Poatan aconteceu no mês passado. No dia 14 de junho, o bicampeão subiu ao histórico cage do UFC Casa Branca para enfrentar Ciryl Gane em busca do terceiro cinturão. A derrota, porém, veio por nocaute técnico no segundo round, em uma luta que também ficou marcada pela revolta do brasileiro com a arbitragem.
Durante o combate, Poatan foi derrubado e recebeu uma sequência de golpes enquanto estava no chão. O brasileiro reclamou que parte dos ataques atingiu a região posterior da cabeça, o que seria ilegal, e criticou Herb Dean por não interromper a ação. O árbitro, por outro lado, defendeu que os golpes estavam dentro das regras e que não havia motivo para parar a luta.
Desde então, Alex Pereira passou a criticar publicamente o árbitro e chegou a pedir que Herb Dean não voltasse a comandar suas lutas. Agora, semanas depois da polêmica, Valter Walker entrou na brincadeira e decidiu assumir a missão de "vingar" o compatriota.
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