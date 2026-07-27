Ex-campeão do UFC se declara a brasileiro: 'Não quero ser espancado'
Kamaru Usman afirma que só enfrentaria Carlos Prates em disputa por título
Nem mesmo Kamaru Usman se manteve imune a Carlos Prates e ao show do brasileiro dentro do octógono. O ex-campeão dos meio-médios (até 77 kg) definiu o lutador da Fighting Nerds como um de seus grandes favoritos da atualidade. Ainda assim, deixou claro que o enfrentaria apenas em caso de disputa pelo cinturão.
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A declaração de Usman aconteceu durante um episódio do podcast "Pound 4 Pound". Na verdade, o nome de Prates surgiu após o ex-bicampeão do UFC Henry Cejudo analisar um possível duelo entre o brasileiro e Kamaru. O nigeriano, então, abriu o jogo sobre sua admiração.
— Deixe-me ser sincero: eu amo o Carlos Prates. Ele é um dos meus lutadores favoritos para assistir atualmente. Teria sido uma honra compartilhar o cage com ele. Mas estou interessado nisso apenas se for pelo cinturão, porque não quero ser a razão pela qual ele não estaria lutando pelo título. E também tem uma pequena voz dentro de mim que diz: "Não quero ser espancado por aquele cara se não for por um título" — disse Usman.
Curiosamente, enquanto o ex-campeão é conhecido como "The Nigerian Nightmare", o brasileiro tem como apelido uma versão sem nacionalidade: "The Nightmare". Apesar da coincidência, os dois vivem momentos opostos dentro da organização de Dana White. Desde que perdeu o cinturão, em 2021, o nigeriano sofreu quatro derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.
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Brasileiro vive boa fase no UFC
Carlos Prates está com a bola toda no UFC. Em oito lutas disputadas na organização, o brasileiro venceu sete — e todas as vitórias vieram por nocaute. Como se não bastasse, cada um dos triunfos também rendeu ao atleta da Fighting Nerds um bônus por performance.
A sequência colocou Prates entre os nomes mais perigosos da divisão dos meio-médios (até 77 kg). Com um estilo agressivo e um poder de nocaute impressionante, o brasileiro vem chamando atenção dentro e fora do octógono – incluindo a de Kamaru Usman, é claro.
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