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Makhachev debocha de Charles do Bronx no UFC: 'Ensinar a bater'

Campeão dos meio-médios derrotou o brasileiro em outubro de 2022 por finalização

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 11:46
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Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)
Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Islam Makhachev volta ao octógono para fazer sua primeira defesa no peso meio-médio (até 77,1 kg) desde a conquista do cinturão em novembro de 2025. Na luta principal do UFC 330, o russo enfrenta o irlandês Ian Machado Garry, um dos companheiros de treino de Charles do Bronx. A parceria de peso, porém, não parece assustar o duplo-campeão, que desmereceu a ajuda do brasileiro.

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O ex-campeão dos leves, e atual dono do cinturão BMF (lutador mais durão), já esteve junto de Makhachev no cage. Na época, o duelo era válido pelo título vago da categoria até 70,3 kg, e quem levou a melhor foi o russo. Islam venceu o brasileiro por finalização no segundo round, encerrando, assim, uma sequência de 11 vitórias consecutivas de Do Bronx.

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Ao ser questionado sobre o papel de Charles no camp de Garry, Makhachev não demostrou preocupação – pelo contrário. Para o campeão, tudo o que Oliveira pode ensinar ao companheiro é como desistir do combate e "entregar a vitória".

— Charles pode ensiná-lo como bater (em desistência) rápido. É isso — afirmou Makhachev, em entrevista ao portal especializado "MMA Fighting".

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O atual líder do ranking pound-for-pound do UFC segue confiante para mais uma luta na organização. Ao todo, ele registra 17 vitórias e apenas uma derrota desde a estreia em maio de 2015. O único revés do russo foi, inclusive, contra um brasileiro: Adriano Martins.

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Futuro de Charles do Bronx no UFC

A alta cúpula do UFC tem um trabalho e tanto pela frente. Com grandes nomes em alta, há muitos cenários possíveis para movimentar a divisão nos próximos meses. Entre os principais lutadores está o brasileiro Charles do Bronx, que aguarda a definição de seu próximo passo na organização. A expectativa, porém, era de que o UFC 329 ajudasse a definir os rumos da categoria, mas a lesão de Conor McGregor frustrou os planos.

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Independentemente do resultado, Charles acredita que o ideal é a realização de uma revanche contra Justin Gaethje. Para o "Leão Embaçado", o norte-americano é o adversário que faz mais sentido, o que colocaria o brasileiro como próximo desafiante ao cinturão, especialmente após o desfecho da luta principal entre McGregor e Max Holloway.

Com o cenário da divisão ainda indefinido, Do Bronx agora aguarda a decisão do UFC sobre seu próximo compromisso. O ex-campeão dos leves e atual detentor do cinturão BMF ainda tem oito lutas previstas em seu contrato com a organização e reforçou que está à disposição para seguir ativo.

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Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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