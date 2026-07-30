Jon Jones diz ser bloqueado por Lewis Hamilton: 'Covarde' Heptacampeão mundial repudiou vídeo do lutador caçando porcos de um helicóptero

Astro do UFC, Jon Jones revelou em entrevista ao podcast "ALF Global" que é bloqueado por Lewis Hamilton nas redes sociais. A atitude foi tomada após o ex-campeão dos pesos-pesados publicar um vídeo caçando porcos com uma arma AR-15 diretamente de um helicóptero, em 2021, na Flórida (EUA). O heptacampeão mundial não gostou da situação e chegou a mandar um texto para Jon Jones antes de bloqueá-lo e parar de segui-lo.

➡️ Dana White revela 'contratação dos sonhos' fora do UFC

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O lutador afirmou que estava "orgulhoso" da sua caça e publicou as imagens na intenção de demonstrar isso. Mas o piloto da Ferrari repudiou a ação, chamou Jon Jones de "covarde" e não deu margem para fazer as pazes.

continua após a publicidade

— Eu estava tão orgulhoso de mim, porque matei um dos porcos do helicóptero e ele foi doado para uma família da comunidade. Mas Lewis viu (a postagem) e me escreveu uma longa mensagem. Disse que eu era um covarde, que pensou que eu fosse melhor que isso, e que o jeito tradicional de matar animais deveria ser com uma lança ou um arco e flecha. Disse que só um covarde atiraria em um animal de um helicóptero. Ele disse: "Ao menos dê ao animal uma chance de lutar de volta". Então, ele deixou de me seguir e me bloqueou. E foi uma m*, porque eu era fã dele, mas ele ficou muito decepcionado comigo pelo tiro.

➡️ Verstappen aparece com Toto Wolff em meio a dúvidas na Red Bull

As polêmicas de Jon Jones na carreira

Muito além de caçar porcos, o lutador acumula feitos controversos dentro e fora do esporte. Em 2014, Jon Jones foi condenado a cumprir 40 horas de serviço comunitário após agredir Daniel Cormier durante uma encarada promocional. Meses depois, mesmo após derrotar o rival no octógono, testou positivo para cocaína em um exame realizado em janeiro de 2015.

continua após a publicidade

A lista de polêmicas também inclui a fuga do local de um acidente de trânsito sem prestar socorro a uma mulher grávida, duas suspensões por violações das regras antidoping, um episódio em que efetuou um disparo de arma de fogo enquanto estava embriagado dentro de um carro e uma ocorrência em que sua própria filha acionou a polícia após acusá-lo de agredir a esposa.

Jon Jones após luta no UFC (Foto: Reprodução)

🥊 Aposte no Brasil no UFC

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.