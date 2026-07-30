logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Jon Jones diz ser bloqueado por Lewis Hamilton: 'Covarde'

Heptacampeão mundial repudiou vídeo do lutador caçando porcos de um helicóptero

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 09:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Arte com Jon Jones, do UFC, e Lewis Hamilton, da Fórmula 1 lado a lado
Jon Jones, lutador do UFC, e Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1 (Fotos: Reprodução e Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Astro do UFC, Jon Jones revelou em entrevista ao podcast "ALF Global" que é bloqueado por Lewis Hamilton nas redes sociais. A atitude foi tomada após o ex-campeão dos pesos-pesados publicar um vídeo caçando porcos com uma arma AR-15 diretamente de um helicóptero, em 2021, na Flórida (EUA). O heptacampeão mundial não gostou da situação e chegou a mandar um texto para Jon Jones antes de bloqueá-lo e parar de segui-lo.

➡️ Dana White revela 'contratação dos sonhos' fora do UFC

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O lutador afirmou que estava "orgulhoso" da sua caça e publicou as imagens na intenção de demonstrar isso. Mas o piloto da Ferrari repudiou a ação, chamou Jon Jones de "covarde" e não deu margem para fazer as pazes.

continua após a publicidade

— Eu estava tão orgulhoso de mim, porque matei um dos porcos do helicóptero e ele foi doado para uma família da comunidade. Mas Lewis viu (a postagem) e me escreveu uma longa mensagem. Disse que eu era um covarde, que pensou que eu fosse melhor que isso, e que o jeito tradicional de matar animais deveria ser com uma lança ou um arco e flecha. Disse que só um covarde atiraria em um animal de um helicóptero. Ele disse: "Ao menos dê ao animal uma chance de lutar de volta". Então, ele deixou de me seguir e me bloqueou. E foi uma m*, porque eu era fã dele, mas ele ficou muito decepcionado comigo pelo tiro.

➡️ Verstappen aparece com Toto Wolff em meio a dúvidas na Red Bull

As polêmicas de Jon Jones na carreira

Muito além de caçar porcos, o lutador acumula feitos controversos dentro e fora do esporte. Em 2014, Jon Jones foi condenado a cumprir 40 horas de serviço comunitário após agredir Daniel Cormier durante uma encarada promocional. Meses depois, mesmo após derrotar o rival no octógono, testou positivo para cocaína em um exame realizado em janeiro de 2015.

continua após a publicidade

A lista de polêmicas também inclui a fuga do local de um acidente de trânsito sem prestar socorro a uma mulher grávida, duas suspensões por violações das regras antidoping, um episódio em que efetuou um disparo de arma de fogo enquanto estava embriagado dentro de um carro e uma ocorrência em que sua própria filha acionou a polícia após acusá-lo de agredir a esposa.

Jon Jones x Cyril Gane - UFC
Jon Jones após luta no UFC (Foto: Reprodução)

🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Lutas

Dana White revela 'contratação dos sonhos' fora do UFC

Há 44 minutos
Anthony Smith pode pegar mais de 20 anos de prisão (Foto: Reprodução / Instagram)

Lutas

Ex-rival de Alex Poatan no UFC é preso nos Estados Unidos

Há 21 horas
Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Lutas

Makhachev debocha de Charles do Bronx no UFC: 'Ensinar a bater'

Há 1 dia
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Lutas

Conor McGregor anuncia data de despedida do UFC: 'A última dança'

Há 1 dia
Ankalaev levou a melhor sobre Poatan na primeira luta, antes de ser nocauteado na revanche (Foto: Ian Maule/AFP)

Lutas

Ankalaev aceita desafio de Borrachinha no UFC: 'A menos que fuja'

Há 2 dias
Kamaru Usman vem de vitória no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Lutas

Ex-campeão do UFC se declara a brasileiro: 'Não quero ser espancado'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Valter Walker tenta chave de calcanhar em Thomas Petersen no UFC Abu Dhabi

Valter Walker bate recorde de Demian Maia e fatura bolada no UFC

Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Valter Walker vence no UFC e desafia árbitro como vingança de Poatan

Magomed Ankalaev se prepara para luta no UFC Abu Dhabi

Ankalaev vence, mas não convence no UFC Abu Dhabi; veja resultados

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Vídeo: Conor McGregor treina antes de cirurgia no joelho lesionado

Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi

Brasil tem 4 lutas confirmadas no UFC Abu Dhabi; veja pesagem

Judoca brasileira Ketleyn Quadros beija sua medalha de bronze e, com a mão direita, segura um buquê de flores no pódio dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

Medalhista olímpica, Ketleyn Quadros se aposenta dos tatames e é homenageada

Ankalaev perdeu para Poatan no UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)

Ankalaev pede trilogia no UFC, e Alex Poatan rebate: 'Está vivo?'

Claudio Ribeiro no Dana White's Contender Series, antes do UFC

Brasileiro ex-UFC confessa agressão contra esposa após prisão em flagrante

Dana White posa ao lado de Anderson Silva

Dana White revela bastidores de briga com Anderson Silva: 'Quem é você?'

charles-do-bronx-ilia-topuria-ufc-317

Charles do Bronx define arma contra algoz no UFC: 'Tudo que ele faz'

Ben Askren após luta no UFC

Após 'quase morte', ex-UFC perde luta de despedida

Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

Campeão do UFC ataca brasileiro ex-dono de cinturão: 'Otário'

Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City (Foto: Reprodução/UFC Brasil)

'A melhor atuação que já vi': Adesanya exalta Du Plessis no UFC