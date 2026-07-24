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Brasil tem 4 lutas confirmadas no UFC Abu Dhabi; veja pesagem

O evento está marcado para esse sábado (25), a partir das 10h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 11:44
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Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi
Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

A pesagem oficial do UFC Abu Dhabi validou todos os confrontos programados para este sábado (25) na na Etihad Arena, Abu Dhabi. O evento será encabeçado pelo russo Magomed Ankalaev, que, assim como o uzbeque Bogdan Guskov, bateu o peso e confirmou a luta principal da noite. Além dele, o card terá ainda quatro brazucas em ação.

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Todos os atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 13 combates. Entre os lutadores, Wellington Turman, Valter Walker, Ismael Bonfim e Brendson Ribeiro representam o Brasil no evento.

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Ankalaev x Guskov: luta principal

Magomed Ankalaev tenta se recuperar do revés mais recente na carreira. O russo perdeu o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) para Alex Poatan na revanche realizada em outubro do ano passado e agora busca iniciar uma nova caminhada rumo ao topo da divisão. Antes da derrota, o ex-campeão acumulava 14 lutas sem perder no UFC, com 12 vitórias, um empate e um duelo sem resultado.

Do outro lado, Bogdan Guskov chega ao confronto embalado por uma sequência de quatro vitórias antes do empate com o ex-campeão Jan Blachowicz, em dezembro do ano passado. O lutador uzbeque venceu todos os duelos dessa série pela via rápida e fará, pela primeira vez, uma luta de cinco rounds no UFC.

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Brasileiros em ação

  1. Wellington Turman (77,1 Kg) enfrenta Islam Dulatov (77,5 Kg) no peso meio-médio;
  2. Valter Walker (112,4 Kg) enfrenta Thomas Petersen (11,1 Kg) no peso-pesado;
  3. Ismael Bonfim (70,5 Kg) enfrenta Axel Sola (70,5 Kg) no peso-leve;
  4. Brendson Ribeiro (93,4 Kg) enfrenta Magomed Tuchalov (93,2 Kg) no peso meio-pesado.

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Veja os resultados completos da pesagem

Card Principal - 13 horas

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev (93,2 Kg) x Bogdan Guskov (93,2 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Steve Erceg (57,1 Kg) x Ramazan Temirov (57,1 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Islam Dulatov (77,5 Kg) x Wellington Turman (77,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Magomed Zaynukov (70,5 Kg) x Damian Rzepecki (70,5 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Rizvan Kuniev (120,4 Kg) x Tyrell Fortune (117 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Abubakar Vagaev (77,5 Kg) x Saygid Izagakhmaev (77,5 Kg)

Card Preliminar - 10 horas

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (112,4 Kg) x Thomas Petersen (11,1 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dustin Jacoby (92,9 Kg) x Muhammad Saidov (93,4 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Santiago Ponzinibbio (77,5 Kg) x Sam Patterson (77,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim (70,5 Kg) x Axel Sola (70,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Tuchalov (93,2 Kg) x Brendson Ribeiro (93,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev (70,7 Kg) x Mike Davis (70,7 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Gibson (61,6 Kg) x Abdul Hussein (61,4 Kg)

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Card do UFC Abu Dhabi, com Magomed Ankalaev e Bogdan Guskov
Card do UFC Abu Dhabi, com Magomed Ankalaev e Bogdan Guskov (Foto: Divulgação/UFC)

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