Isak e Gyökeres: Conheça a dupla de R$ 1,5 bilhão que comanda a Suécia na Copa Atacantes do Liverpool e Arsenal são a principal arma da Suécia no Mundial

A Suécia estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), às 23h, diante da Tunísia, no Estádio de Monterrey, no México. Para iniciar sua caminhada no Mundial, a seleção sueca deposita grande parte de suas esperanças ofensivas em uma dupla de atacantes que, somada, movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão em transferências: Alexander Isak e Viktor Gyökeres.

A Suécia estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), às 23h, diante da Tunísia, no Estádio de Monterrey, no México. Para iniciar sua caminhada no Mundial, a seleção sueca deposita grande parte de suas esperanças ofensivas em uma dupla de atacantes que, somada, movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão em transferências: Alexander Isak e Viktor Gyökeres.

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Após a aposentadoria de Zlatan Ibrahimović, considerado o maior jogador da história da seleção sueca, a equipe passou por um período de renovação em busca de novas referências técnicas. Nos últimos anos, porém, Isak e Gyökeres assumiram esse protagonismo e se consolidaram como os principais nomes da geração que disputará a Copa do Mundo.

Isak

Alexander Isak viveu sua primeira temporada com a camisa do Liverpool após ser contratado junto ao Newcastle por cerca de 130 milhões de libras (aproximadamente R$ 952,3 milhões na cotação atual), em uma das transferências mais caras da história do futebol inglês.

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Apesar da grande expectativa em torno de sua chegada, o atacante de 26 anos enfrentou uma temporada complicada, marcada por lesões e problemas físicos. As dificuldades impediram uma sequência maior de jogos e fizeram com que Isak alternasse entre a condição de titular e reserva ao longo da temporada.

Por conta dos problemas físicos, o sueco participou de apenas 22 partidas pelo Liverpool, anotando quatro gols e uma assistência.

Pela seleção da Suécia, Isak estreou em 2017, quando ainda defendia o Borussia Dortmund. Desde então, se consolidou como uma das principais referências da equipe nacional. Com a camisa sueca, já disputou 58 partidas, marcou 17 gols e distribuiu três assistências.

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Isak (Reprodução Instagram Isak)

Gyökeres

Assim como Isak, Viktor Gyökeres também viveu sua primeira temporada em um novo clube. Após se destacar com a camisa do Sporting, de Portugal, o atacante de 28 anos foi contratado pelo Arsenal, que desembolsou 63,5 milhões de euros (cerca de R$ 415 milhões) para contar com o sueco.

Nos Gunners, Gyökeres rapidamente conquistou espaço e foi titular durante a maior parte da temporada. O atacante teve desempenho consistente e foi uma das peças importantes da equipe na campanha que culminou com a conquista do Campeonato Inglês. Ao longo da temporada, participou de 55 partidas, marcou 23 gols e distribuiu quatro assistências, consolidando-se como a principal referência ofensiva do Arsenal.

Pela seleção sueca, Gyökeres estreou em 2019 e também apresenta números expressivos. Desde então, disputou 33 partidas e marcou 20 gols, média que o coloca entre os principais artilheiros da equipe na atual geração.

Gyokeres pela Suécia (Reprodução Instagram Gyokeres)

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