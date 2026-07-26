logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Valter Walker bate recorde de Demian Maia e fatura bolada no UFC

Peso-pesado brasileiro venceu por finalização pela quinta vez consecutiva

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 09:21
Favorite o Lance! no Google
Valter Walker tenta chave de calcanhar em Thomas Petersen no UFC Abu Dhabi
Valter Walker tenta chave de calcanhar em Thomas Petersen no UFC Abu Dhabi (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/UFC)

O show de Valter Walker garantiu muito mais do que "apenas" a vitória no UFC Abu Dhabi. Neste sábado (25), o brasileiro finalizou o norte-americano Thomas Peterson em poucos segundos e garantiu a quinta vitória por submissão consecutiva – recorde da organização. Para reforçar a bela atuação, o Ultimate deu ao peso-pesado (até 102,2 kg) um bônus de 100 mil dólares, cerca de R$ 511 mil, na cotação atual.

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O duelo entre Walker e Petersen não chegou nem aos dois minutos de disputa. O objetivo era começar no boxe, e Valter chegou a pressionar o rival contra a grade do octógono enquanto buscava a melhor abertura para atacar. Entretanto, bastou o norte-americano tentar uma queda para o brasileiro aproveitar e encaixar sua marca registrada: a chave de calcanhar.

continua após a publicidade

Petersen conseguiu se defender e girou até tirar o pé do domínio de Walker. Se não dava para finalizar com o pé, então que fosse com a panturrilha. Pelo menos, é o que deve ter pensado o "Caçador de Pés" antes de conquistar a quinta finalização consecutiva no primeiro round.

Recorde de Demian Maia

Apenas dois lutadores registraram cinco finalizações consecutivas na história do UFC: Demian Maia e Valter Walker, ambos brasileiros. Enquanto Walker vive agora sua fase de ouro, o recorde foi construído há cerca de 17 anos, em 2009. Na época, Maia havia acabado de estrear na organização e logo embalou cinco vitórias por finalização em menos de dois anos.

continua após a publicidade

Curiosamente, os estilos dos dois se diferem bastante. De um lado, Demian apresentava um jiu-jítsu mais ofensivo, com finalizações que se alternavam entre triângulos e mata-leões. Do outro, o peso-pesado recebeu o apelido de "Caçador de Pés" por um motivo: foram quatro chaves de calcanhar consecutivas e — quando não deu para pegar o pé — uma chave de panturrilha.

Demian Maia celebra vitória no UFC 194 (Foto: Steve Marcus/AFP)
Demian Maia celebra vitória no UFC 194 (Foto: Steve Marcus/AFP)

🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Lutas

Valter Walker vence no UFC e desafia árbitro como vingança de Poatan

Há 19 horas
Magomed Ankalaev se prepara para luta no UFC Abu Dhabi

Lutas

Ankalaev vence, mas não convence no UFC Abu Dhabi; veja resultados

Há 1 dia
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Lutas

Vídeo: Conor McGregor treina antes de cirurgia no joelho lesionado

Há 1 dia
Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi

Lutas

Brasil tem 4 lutas confirmadas no UFC Abu Dhabi; veja pesagem

Há 1 dia
Judoca brasileira Ketleyn Quadros beija sua medalha de bronze e, com a mão direita, segura um buquê de flores no pódio dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

Lutas

Medalhista olímpica, Ketleyn Quadros se aposenta dos tatames e é homenageada

Há 2 dias
Ankalaev perdeu para Poatan no UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)

Lutas

Ankalaev pede trilogia no UFC, e Alex Poatan rebate: 'Está vivo?'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Claudio Ribeiro no Dana White's Contender Series, antes do UFC

Brasileiro ex-UFC confessa agressão contra esposa após prisão em flagrante

Dana White posa ao lado de Anderson Silva

Dana White revela bastidores de briga com Anderson Silva: 'Quem é você?'

charles-do-bronx-ilia-topuria-ufc-317

Charles do Bronx define arma contra algoz no UFC: 'Tudo que ele faz'

Ben Askren após luta no UFC

Após 'quase morte', ex-UFC perde luta de despedida

Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

Campeão do UFC ataca brasileiro ex-dono de cinturão: 'Otário'

Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City (Foto: Reprodução/UFC Brasil)

'A melhor atuação que já vi': Adesanya exalta Du Plessis no UFC

Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Ankalaev admite trauma pós-Alex Poatan antes de voltar ao UFC

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

'De volta à borracharia': meme do Brasileirão começou com Alex Poatan no UFC

Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Fora da Copa, Brasil busca penta 'inusitado' no UFC

Ankalaev e Poatan se enfrentam na luta principal do UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)

Nove meses após perder cinturão para Alex Poatan, russo volta ao UFC

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Dana White descarta rápido retorno de Conor McGregor ao UFC: 'Nem vale'

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Conor McGregor revela gravidade de lesão que sofreu no UFC 329

Felipe Franco comemora vitória sobre Levi Rodrigues no UFC Oklahoma City

Brasileiro nocauteia compatriota e leva mais de R$ 500 mil no UFC