Valter Walker bate recorde de Demian Maia e fatura bolada no UFC
Peso-pesado brasileiro venceu por finalização pela quinta vez consecutiva
O show de Valter Walker garantiu muito mais do que "apenas" a vitória no UFC Abu Dhabi. Neste sábado (25), o brasileiro finalizou o norte-americano Thomas Peterson em poucos segundos e garantiu a quinta vitória por submissão consecutiva – recorde da organização. Para reforçar a bela atuação, o Ultimate deu ao peso-pesado (até 102,2 kg) um bônus de 100 mil dólares, cerca de R$ 511 mil, na cotação atual.
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O duelo entre Walker e Petersen não chegou nem aos dois minutos de disputa. O objetivo era começar no boxe, e Valter chegou a pressionar o rival contra a grade do octógono enquanto buscava a melhor abertura para atacar. Entretanto, bastou o norte-americano tentar uma queda para o brasileiro aproveitar e encaixar sua marca registrada: a chave de calcanhar.
Petersen conseguiu se defender e girou até tirar o pé do domínio de Walker. Se não dava para finalizar com o pé, então que fosse com a panturrilha. Pelo menos, é o que deve ter pensado o "Caçador de Pés" antes de conquistar a quinta finalização consecutiva no primeiro round.
Recorde de Demian Maia
Apenas dois lutadores registraram cinco finalizações consecutivas na história do UFC: Demian Maia e Valter Walker, ambos brasileiros. Enquanto Walker vive agora sua fase de ouro, o recorde foi construído há cerca de 17 anos, em 2009. Na época, Maia havia acabado de estrear na organização e logo embalou cinco vitórias por finalização em menos de dois anos.
Curiosamente, os estilos dos dois se diferem bastante. De um lado, Demian apresentava um jiu-jítsu mais ofensivo, com finalizações que se alternavam entre triângulos e mata-leões. Do outro, o peso-pesado recebeu o apelido de "Caçador de Pés" por um motivo: foram quatro chaves de calcanhar consecutivas e — quando não deu para pegar o pé — uma chave de panturrilha.
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