AO VIVO: acompanhe o card completo do UFC Abu Dhabi, com 4 brasileiros
O evento está marcado para esse sábado (25), a partir das 10h (de Brasília)
Em mais um evento com o Brasil em destaque, o UFC volta a Abu Dhabi para mais um dia de muita ação neste sábado (25). O card preliminar está agendado para as 10h (de Brasília), seguido do principal, às 13h. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Santiago Ponzinibbio (77,5 Kg) e Sam Patterson (77,3 Kg) se enfrentam no card preliminar AGORA!
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Acompanhe o UFC Abu Dhabi
*EM ATUALIZAÇÃO
4. Axel Sola (FRA) venceu Ismael Bonfim (BRA) por finalização no primeiro round
3. Magomed Tuchalov (RUS) vence Brendson Ribeiro (BRA) por decisão unânime
2. Nurullo Aliev vence Mike Davis (EUA) por decisão unânime
1. Abdul Hussein (FIN) vence Cody Gibson (EUA) por finalização no terceiro round
- Card preliminar está agendado para começar às 10h (de Brasília)
Todos os atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 13 combates. Entre os lutadores, Wellington Turman, Valter Walker, Ismael Bonfim e Brendson Ribeiro representam o Brasil no evento.
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Veja os resultados completos da pesagem
Card Principal - 13 horas
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev (93,2 Kg) x Bogdan Guskov (93,2 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Steve Erceg (57,1 Kg) x Ramazan Temirov (57,1 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Islam Dulatov (77,5 Kg) x Wellington Turman (77,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Magomed Zaynukov (70,5 Kg) x Damian Rzepecki (70,5 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Rizvan Kuniev (120,4 Kg) x Tyrell Fortune (117 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Abubakar Vagaev (77,5 Kg) x Saygid Izagakhmaev (77,5 Kg)
Card Preliminar - 10 horas
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (112,4 Kg) x Thomas Petersen (11,1 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dustin Jacoby (92,9 Kg) x Muhammad Saidov (93,4 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Santiago Ponzinibbio (77,5 Kg) x Sam Patterson (77,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim (70,5 Kg) x Axel Sola (70,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Tuchalov (93,2 Kg) x Brendson Ribeiro (93,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev (70,7 Kg) x Mike Davis (70,7 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Gibson (61,6 Kg) x Abdul Hussein (61,4 Kg)
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