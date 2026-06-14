Atacante da Suécia lança passinho de funk em treino da Copa do Mundo; veja vídeo
Suécia estreia neste domingo contra a Tunísia na Copa do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 segue proporcionando cenas curiosas fora das quatro linhas. Desta vez, quem roubou a cena foi o atacante sueco Anthony Elanga, que mostrou estar por dentro da cultura brasileira ao arriscar um passinho de funk durante um treino da seleção da Suécia nos Estados Unidos.
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O momento aconteceu em meio ao clima descontraído da preparação sueca para a estreia no Mundial. Ao som de um funk brasileiro, Elanga deixou a concentração de lado por alguns segundos e mostrou desenvoltura nos passos, arrancando risadas dos companheiros e viralizando rapidamente nas redes sociais.
A cena chamou atenção especialmente dos torcedores brasileiros, que não demoraram a comentar a habilidade do jogador fora dos gramados. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o atacante aparece bastante à vontade enquanto executa a coreografia durante a atividade da seleção sueca.
Veja vídeo de Elanga:
Dentro de campo, Elanga é uma das esperanças da Suécia para a disputa da Copa do Mundo. A seleção europeia faz sua estreia neste domingo (14) contra a Tunísia, em partida válida pelo Grupo F. A chave ainda conta com Holanda e Japão, prometendo uma das disputas mais equilibradas desta primeira fase.
Agora, resta saber se Anthony Elanga conseguirá repetir o sucesso do passinho de funk dentro de campo. A Suécia estreia neste domingo (14), às 23h (de Brasília), contra a Tunísia.
Onde assistir ao jogo:
✅ FICHA TÉCNICA
Suécia 🆚 Tunísia
Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo F
📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México
📺 Onde assistir: CazéTV
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