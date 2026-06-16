Mbaye é o 4º jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo; veja lista
Atacante senegalês se junta a um grupo de elite que inclui Pelé e Messi
O duelo entre França e Senegal nesta terça-feira (16) não ficará marcado apenas pelo placar de 3 a 1 ou pela noite inspirada de Kylian Mbappé. O confronto reservou um momento de pura magia individual que colocou o atacante senegalês Ibrahim Mbaye diretamente nos livros de recordes da Fifa.
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Aos 18 anos, 4 meses e 23 dias, a joia do Paris Saint-Germain, que defendeu as seleções de base da França, não se intimidou com o palco da Copa do Mundo 2026. Após sair do banco de reservas, ele protagonizou uma jogada individual espetacular: deixou o experiente lateral Theo Hernández para trás com um drible seco e disparou um chute indefensável contra a meta de Maignan.
O gol oficializou Mbaye como o quarto jogador mais jovem de todos os tempos a balançar as redes em uma Copa do Mundo.
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Ao marcar o gol, Mbaye se junta a um rol de craques que demonstraram maturidade antes mesmo da maioridade. O topo da lista permanece com o Rei Pelé, cuja marca de 1958 parece cada vez mais inalcançável.
|Jogador
|Seleção
|Idade
|Jogo
|Ano
Pelé
Brasil
17 anos, 239 dias
Brasil x País de Gales
1958
Manuel Rosas
México
18 anos, 93 dias
México x Argentina
1930
Gavi
Espanha
18 anos, 110 dias
Espanha x Costa Rica
2022
Ibrahim Mbaye
Senegal
18 anos, 143 dias
Senegal x França
2026
Michael Owen
Inglaterra
18 anos, 190 dias
Inglaterra x Romênia
1998
Nicolae Kovács
Romênia
18 anos, 197 dias
Romênia x Peru
1930
Dmitri Sychev
Rússia
18 anos, 231 dias
Rússia x Bélgica
2002
Lionel Messi
Argentina
18 anos, 357 dias
Argentina x Sérvia
2006
Julian Green
EUA
19 anos, 25 dias
EUA x Bélgica
2014
Divock Origi
Bélgica
19 anos, 65 dias
Bélgica x Rússia
2014
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Tratado como a principal joia das categorias de base do PSG, o jovem atacante carrega internamente o peso e o prestígio de ser apontado como o "novo Sadio Mané". Mbaye chegou a desfilar seu talento defendendo as seleções francesas juvenis, mas optou por ouvir o coração e recusar as investidas recentes da Federação Francesa para carimbar, de forma definitiva, seu passaporte e seu compromisso com a equipe principal de Senegal.
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