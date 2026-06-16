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Mbaye é o 4º jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo; veja lista

Atacante senegalês se junta a um grupo de elite que inclui Pelé e Messi

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 19:20
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Ibrahim Mbaye comemora o primeiro gol do Senegal na partida contra a França pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)
Ibrahim Mbaye comemora o primeiro gol do Senegal na partida contra a França pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

O duelo entre França e Senegal nesta terça-feira (16) não ficará marcado apenas pelo placar de 3 a 1 ou pela noite inspirada de Kylian Mbappé. O confronto reservou um momento de pura magia individual que colocou o atacante senegalês Ibrahim Mbaye diretamente nos livros de recordes da Fifa.

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    Ibrahim Mbaye comemora o primeiro gol do Senegal na partida contra a França pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)
    Ibrahim Mbaye comemora o primeiro gol do Senegal na partida contra a França pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

    Aos 18 anos, 4 meses e 23 dias, a joia do Paris Saint-Germain, que defendeu as seleções de base da França, não se intimidou com o palco da Copa do Mundo 2026. Após sair do banco de reservas, ele protagonizou uma jogada individual espetacular: deixou o experiente lateral Theo Hernández para trás com um drible seco e disparou um chute indefensável contra a meta de Maignan.

    O gol oficializou Mbaye como o quarto jogador mais jovem de todos os tempos a balançar as redes em uma Copa do Mundo.

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    Ao marcar o gol, Mbaye se junta a um rol de craques que demonstraram maturidade antes mesmo da maioridade. O topo da lista permanece com o Rei Pelé, cuja marca de 1958 parece cada vez mais inalcançável.

    JogadorSeleçãoIdadeJogoAno

    Pelé

    Brasil

    17 anos, 239 dias

    Brasil x País de Gales

    1958

    Manuel Rosas

    México

    18 anos, 93 dias

    México x Argentina

    1930

    Gavi

    Espanha

    18 anos, 110 dias

    Espanha x Costa Rica

    2022

    Ibrahim Mbaye

    Senegal

    18 anos, 143 dias

    Senegal x França

    2026

    Michael Owen

    Inglaterra

    18 anos, 190 dias

    Inglaterra x Romênia

    1998

    Nicolae Kovács

    Romênia

    18 anos, 197 dias

    Romênia x Peru

    1930

    Dmitri Sychev

    Rússia

    18 anos, 231 dias

    Rússia x Bélgica

    2002

    Lionel Messi

    Argentina

    18 anos, 357 dias

    Argentina x Sérvia

    2006

    Julian Green

    EUA

    19 anos, 25 dias

    EUA x Bélgica

    2014

    Divock Origi

    Bélgica

    19 anos, 65 dias

    Bélgica x Rússia

    2014

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    Tratado como a principal joia das categorias de base do PSG, o jovem atacante carrega internamente o peso e o prestígio de ser apontado como o "novo Sadio Mané". Mbaye chegou a desfilar seu talento defendendo as seleções francesas juvenis, mas optou por ouvir o coração e recusar as investidas recentes da Federação Francesa para carimbar, de forma definitiva, seu passaporte e seu compromisso com a equipe principal de Senegal.

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