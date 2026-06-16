Mbaye é o 4º jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo; veja lista Atacante senegalês se junta a um grupo de elite que inclui Pelé e Messi

O duelo entre França e Senegal nesta terça-feira (16) não ficará marcado apenas pelo placar de 3 a 1 ou pela noite inspirada de Kylian Mbappé. O confronto reservou um momento de pura magia individual que colocou o atacante senegalês Ibrahim Mbaye diretamente nos livros de recordes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ibrahim Mbaye comemora o primeiro gol do Senegal na partida contra a França pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

Aos 18 anos, 4 meses e 23 dias, a joia do Paris Saint-Germain, que defendeu as seleções de base da França, não se intimidou com o palco da Copa do Mundo 2026. Após sair do banco de reservas, ele protagonizou uma jogada individual espetacular: deixou o experiente lateral Theo Hernández para trás com um drible seco e disparou um chute indefensável contra a meta de Maignan.

O gol oficializou Mbaye como o quarto jogador mais jovem de todos os tempos a balançar as redes em uma Copa do Mundo.

➡️ Mbappé brilha, Olise desequilibra, e França vence Senegal em estreia na Copa do Mundo

➡️ Copa do Mundo: quantos gols faltam para Mbappé ultrapassar Klose?

continua após a publicidade

Ao marcar o gol, Mbaye se junta a um rol de craques que demonstraram maturidade antes mesmo da maioridade. O topo da lista permanece com o Rei Pelé, cuja marca de 1958 parece cada vez mais inalcançável.

Jogador Seleção Idade Jogo Ano Pelé Brasil 17 anos, 239 dias Brasil x País de Gales 1958 Manuel Rosas México 18 anos, 93 dias México x Argentina 1930 Gavi Espanha 18 anos, 110 dias Espanha x Costa Rica 2022 Ibrahim Mbaye Senegal 18 anos, 143 dias Senegal x França 2026 Michael Owen Inglaterra 18 anos, 190 dias Inglaterra x Romênia 1998 Nicolae Kovács Romênia 18 anos, 197 dias Romênia x Peru 1930 Dmitri Sychev Rússia 18 anos, 231 dias Rússia x Bélgica 2002 Lionel Messi Argentina 18 anos, 357 dias Argentina x Sérvia 2006 Julian Green EUA 19 anos, 25 dias EUA x Bélgica 2014 Divock Origi Bélgica 19 anos, 65 dias Bélgica x Rússia 2014

➡️ Conheça Sadio Mané, a referência e símbolo de Senegal na Copa do Mundo

➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Senegal na Copa do Mundo

continua após a publicidade

Tratado como a principal joia das categorias de base do PSG, o jovem atacante carrega internamente o peso e o prestígio de ser apontado como o "novo Sadio Mané". Mbaye chegou a desfilar seu talento defendendo as seleções francesas juvenis, mas optou por ouvir o coração e recusar as investidas recentes da Federação Francesa para carimbar, de forma definitiva, seu passaporte e seu compromisso com a equipe principal de Senegal.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte